Techsylvania, cel mai mare eveniment tech din Europa de Est, s-a extins în Croaţia. Iniţiativa românească de la Cluj face pasul regional

Techsylvania, cel mai are eveniment eveniment de tehnologie și business din Europa de Est, desfășurat anual la Cluj-Napoca, şi-a extins amprenta regională, de luna aceasta intrând şi pe piaţa din Croaţia. La Zagreb a avut loc săptămâna trecută prima ediţie a Techsylvania Zagreb, realizată în parteneriat cu Super Technologies, unul dintre jucătorii globali din industria de tehnologie și divertisment.

Inteligenţa artificială a avut un loc central în discursurile speaker-ilor de la Techsylvania Zagreb

Extinderea în Croaţia face parte din strategia pe termen lung a Techsylvania de a construi o infrastructură regională de conectare între startup-uri, investitori și companii de tehnologie. De altfel, evenimentul desfăşurat pe 23 aprilie, la Zagreb, şi concentrat pe dialoguri despre inteligenţă artificială, dezvoltare de produse, infrastructură e-sports și direcțiile viitoare ale inovației europene, a reunit o audiență alcătuită preponderent din fondatori de startup-uri, investitori, ingineri, lideri de produs și operatori din industrie.

Printre speakerii invitaţi la evenimentul din capitala Croaţiei s-au numărat Sumon Sadhu – cofondator și CCO al Atman Labs, Mirna Horvat – cofondator Leapwise și xolvi, Nikola Stolnik – CEO-ul Good Game Global, dar şi Vladimir Danilă – fondatorul Linearity. În luarea sa de cuvânt, Sadhu, care are experiență în Quid, Seedcamp și investiții timpurii în UiPath, a vorbit despre cum sunt evaluați fondatorii din CEE de către investitorii globali și despre dezvoltarea sistemelor verticale de inteligenţă artificială. Horvat a adus în discuție provocările scalării tehnologiei enterprise, de la cybersecurity și telecom până la interoperabilitatea dintre ecosistemele cloud și device-uri, iar Stolnik a abordat transformarea e-sports într-o industrie scalabilă în CEE, cu accent pe convergența dintre gaming, tehnologie și identitate regională.

La rândul său, Vladimir Danilă a vorbit despre construirea unui competitor european în software-ul de design, și diferența dintre inovația reală și hype-ul din jurul inteligenței artificiale.

Evenimentul principal Techsylvania va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 24-25 iunie

Despre succesul evenimentului din capitala Croaţiei au vorbit cofondatorii Techsylvania, Oana Petruș și Vlad Ciurcă. „Zagreb ne-a depășit toate așteptările. Profunzimea conversațiilor, ambiția din sală și deschiderea comunității tech din Croația au confirmat exact de ce am ales să ne extindem aici. Techsylvania a funcționat mereu pe convingerea că fondatori și idei de clasă mondială sunt distribuite în întreaga regiune, iar Zagreb a validat această ipoteză fără echivoc.

Mai mult decât atât, prin intermediul parteneriatului strategic dezvoltat cu Super Technologies și datorită prezenței semnificative a acestei companii în Croația, am descoperit o , să construiască și să concureze la nivel global. Acesta este doar începutul unor planuri de anvergură”, au spus aceştia.

Impactul ediției din Zagreb va fi transferat acum către evenimentul principal Techsylvania, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 24–25 iunie 2026. Organizatorii anunță o ediție extinsă în acest an, cu o prezență internațională mai puternică și un program mai amplu, toate acestea urmând să consolideze poziția Clujului ca unul dintre punctele principale de întâlnire pentru ecosistemul tehnologic din Europa Centrală și de Est.