Telefericele din Poiana Brașov, verificate mai riguros. Compania vrea să evite o tragedie precum cea din Italia

Instalațiile din Poiană au o vechime destul de mare, fiind construite într-un parteneriat româno-italian în urmă cu peste 40 de ani.

Telefericele din Poiana Brașov, verificate mai riguros. Compania vrea să evite o tragedie ca cea din Italia

Reprezentanții companiei Ana Teleferic, cea care gestionează instalațiile de transport prin cablu din Poiana Brașov, au reacționat imediat după unde 14 persoane au murit după ce o telecabină s-a prăbușit.

„Ne-am informat, am urmărit site-urile, am telefonat colegilor noștri. Din informațiile publice am aflat că echipa tehnică a anulat frâna pe cabină. Ca și cum dumneavoastră mergeți cu mașina și anulați frâna”, spune Ion Rufa, directorul companiei pentru .

În cazul ruperii unui cablu, cabina ar trebui să se oprească, însă acest lucru nu s-a întâmplat în Italia.

„Cabina are pe lângă frâna principală din stația motrică încă o frână de siguranță. Ruperea cablului declanșează automat căderea frânelor pe cabină și cabina se oprește. Faptul că au anulat sau au blocat acest sistem este clar vină exclusiv umană”, a precizat Ion Rufa.

Reprezentantul companiei a amintit că iarna trecută, la instalațiile din Poiană, au fost înregistrate 2,2 milioane de treceri.

„În Poiană știm după cititoarele pe care se intră. De câțiva ani intrați cu un card și cardul deschide turnicheții ca la metrou și validează fiecare trecere”, explică directorul.

Potrivit aceleiași surse, compania are operatori cu experiență care lucrează după manual, iar siguranța în privința echipamentelor este practic de 100%.

„Trebuie să respectăm manualele de operare, sunt proceduri clare. 99,99% suntem siguri în privința echipamentelor noastre, 100% nu poți fi sigur, că poate apărea o pană sau altceva.

Însă în Italia a fost o greșeală impardonabilă. Se putea întâmpla să nu funcționeze sistemul de frânare, dar dacă tu voluntar l-ai anulat, înseamnă că îți asumi o mare greșeală și o mare răspundere”, mai spune Ion Rufa.

sunt un sistem important de siguranță și sunt mereu sub atenția operatorilor.

„Săptămânal se trage frâna să vedem dacă funcționează, apoi sunt probele care se fac în sarcină, cu tragerea frânei pe cabină.

Eu n-am auzit nicăieri în țară, la colegi, să se facă o asemenea prostie. Nu am auzit! Că și noi avem instalații, din păcate, destul de vechi, de 40 de ani”, mai spune Ion Rufa.

Șeful companiei din Poiana Brașov mai precizează că verificările și procedurile se fac zilnic, săptămânal, lunar și se obțin autorizări anuale. E un întreg lanț și cea anuală făcută de CNCIR este mai complexă, probe cu sarcină, fără.

„Avem personal autorizat, calificat și cu vechime destul de mare. Există revizorul de linie care trebuie să verifice linia, există un șef de instalație care participă la probele care se fac”, a mai spus Ion Rufa.

Ana Teleferic administrează două dintre primele telecabine date în folosință în România: Tâmpa și Kanzel, din 1971. Construcția de astfel de instalații a continuat până în 1982, ultimele date în folosință fiind Babele-Peștera și Capra Neagră.

Potrivit site-ului Metrou Ușor, printr-un parteneriat româno-italian s-au construit șapte din cele nouă instalații de telecabină. Italienii de la „Ceretti e Tanfani Milano” au făcut studiile de fezabilitate și proiectarea și tot ei au asigurat specialiștii pentru instruirea studenților.