Telefoanele mobile ar trebui interzise copiilor sub 11 ani. Avertismentul experților din telecomunicații zguduie Franța

Experții au fost special aleși pentru a evalua efectele telefoanelor mobile, iar concluziile acestora dau fiori părinților. Astfel, experții sunt de părere că Franța ar trebui să interzică utilizarea acestor telefoane de către copii și adolescenți. Nici prezența acestora pe rețelele de socializare nu este văzută cu ochi buni de specialiști.

Telefoanele mobile ar trebui interzise copiilor sub 11 ani

Conform presei din Franța, că tehnologia poate să aibă un impact negativ asupra minților tinerilor. Potrivit experților, copiii cu vârsta sub 11 ani nu ar trebui să aibă telefon sub nicio formă, în timp ce tinerii sub 13 ani nu ar trebui să aibă acces la internet.

Mai mult, experții vor ca rețelele sociale să fie interzise tinerilor cu vârsta sub 15 ani, iar peste această vârstă accesul oamenilor la astfel de platforme ar trebui îngăduit doar dacă ele sunt ”etice”. Cu toate că raportul oamenilor de știință nu are puterea de a implementa o nouă legislație, acesta va influența cu siguranță viitoarele politici din domeniul tehnologiei și protecției copiilor.

Raportul a fost semnat de neurologul Servane Mouton și de profesorul de psihiatrie Amine Benyamina, alături de alți experți din drept, educație și tehnologie. Specialiștii consideră că timpul excesiv petrecut de tineri în fața ecranelor duce la probleme de somn și la obezitate infantilă, în timp ce rețelele sociale provoacă depresie și anxietate.

Conform , tot mai mulți părinți, pe tineri de riscurile tehnologiei. Cei mai determinați par americanii, care sunt deciși să interzică definitiv Tik Tok în SUA. De altfel, Camera Reprezentanților a dat un ultimatum companiei care deține Tik Tok.

Americanii vor să interzică Tik Tok în cel mult 8 luni

Așadar, compania chineză ByteDance va avea opt luni la dispoziție să își vândă produsul unei alte companii din SUA. Practic, chinezii preferă să fie scoși de pe piața SUA pe ușa din spate, decât să fie șantajați să-și vândă produsul la preț de nimic.

În caz contrar aplicația Tik Tok va fi interzisă în SUA. Americanii nu au o problemă cu aplicația în sine sau cu conținutul problematic de pe Tik Tok ci, mai degrabă consideră că asiaticii spionează și colectează informații sensibile pe care apoi le folosesc în scopuri ascunse.

Cu toate acestea, compania ByteDance nu are ”niciun plan să vândă Tik Tok”. Tik Tok se confruntă oricum cu o mare problemă de imagine și cu o scădere a numărului de utilizatori în Europa, iar o retragere din SUA ar putea echivala cu declinul platformei, care și-ar pierde astfel relevanța și profitabilitatea.

Presa occidentală ar fi speculat că ByteDance ar fi dispusă să vândă, fără a include un algoritm esențial în această tranzacție. Cu toate acestea reprezentanții companiei au transmis că ”informațiile din mass-media străină despre faptul că ByteDance va vinde TikTok nu sunt adevărate”.