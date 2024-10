Telenovela din familia fotbalistului Cristian Daminuță atinge punctul culminant. Soția fotbalistului, dezlănțuită: „Nu suntem toți proști”. Exclusiv

Fosta parteneră a lui Cristian Daminuță reacționează la recentele declarații făcute de sportiv, cei doi fiind despărțiți de 4 luni, nu și divorțați, având împreună doi copii.

Soția lui Cristian Daminuță rupe tăcerea în telenovela momentului

În urmă cu patru luni, povestea de iubire dintre Mădălina, alias Coka, și Cristian Daminuță a luat sfârșit. a devenit subiect de discuție în spațiul public, asta după ce am descoperit cu toții că despărțirea lor e umbrită de tot soiul de controverse.

că nu se mai înțelegea cu nevasta, din cauza faptului că era prea geloasă, în timp ce Mădălina îi reproșează că nu îi mai acorda atenție și nu aducea bani în casă, bazându-se pe activitatea ei de pe OnlyFans.

„M-a scos afară din casă!”

„Nu se înțeleg unele declarații ale mele referitor la creșterea copiilor și a dus unde a dorit el să ducă discuția! Noi doi suntem separați de patru luni. S-a plecat clar de la certuri și tensiune acumulate, dar toate lucrurile acestea nu cred ca vin ele așa degeaba, inventate și nefondate ! În luna decembrie (lună rece), la o ceartă, m-a dat afară din casă. Am luat copiii cu mine pentru ca nu cumva să poată face un rău împotriva copiilor mei!

Deci sunt mamă, am considerat ca îi iau cu mine și asta am și făcut! La câteva zile, ne-a luat înapoi ‘ca să termin cu telenovelele și să venim acasă’! Ne-am întors! La câteva luni distanță, m-a scos iar afară din casă! Certurile noastre nu sunt produse de geloziile mele, ci de faptele lui față de noi, familia lui, de comportamentul față de mine, de lipsa respectului și de lipsa economică!”, a declarat fosta lui Cristian Daminuță.

Femeia a mai mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK că, din punctul ei de vedere, Daminuță e un om narcisist și extrem de egoist. ea mai susține că nu i-a oferit timp, ca femeie, ci a avut pretenția ca doar ea să îi fie la ”cherem”. „Pleca de acasă. Eu, stând cu copiii, dacă voiam să fac ceva pentru mine nu se putea”, ni se plânge Mădălina.

Partenera în acte a lui Cristian Daminuță se plânge că n-avea timp de ea

„Eu fugeam repede la o programare la unghii, ca exemplu, și o considera o relaxare a mea, iar cum veneam acasă el fugea la meciuri cu băieții, până noaptea târziu, considerând că eu am fost la unghii și am stat și relaxată! Eu făceam totul pe grabă. Renunțasem la mine, erau multe lucruri pe care le făceam înainte dar acum “nu se mai putea”!

Acasă, el era doar prezent, dar ajutor eu nu aveam din partea lui! Devenise monoton tot ce făceam, de parcă eram obligată să pot să fac tot (curățenia, schimbat copiii, urlete, mâncare, ieșit cu ei la joacă, înapoi spală vase, cină, pune masa, strânge masa, cumpărături – SINGURĂ). Nu mă ajuta nici măcar să vină cu mașina să ia plasele pline de cumpărături de la market-ul din apropierea casei, chemat fiind!”, ni s-a destăinuit Coka, fosta parteneră, dar încă soția lui Cristian Daminuță.

Femeia mai spune că, în toată telenovela expusă publicului, el știe să joace teatru foarte bine. Coka mai zice că are și ea defectele și greșelile ei, care au dus căsnicia în acest punct.

„Ceream explicații, dar el nu recuunoaște”

„Ceream explicații, dar el nu recunoaște, deși se poate vedea ocupația lui pe rețelele de socializare. Scrie mesaje fetelor (toate sunt ‘feblețea mea’), își dă întâlniri. Și nu e pentru prima dată. Caută fostele relații, căsnicii, nu doar una! De aici, suspiciunile mele!”, ne-a mai spus Coka.

Mădălina ne-a mai expicat că, dincolo de tatonările lui Daminuță cu diverse domnișoare, fostul fotbalist nici nu contribuia financiar la bunăstarea familiei. Femeia susțin că ea a avut noroc cu ajutorul financiar al familiei și a încasărilor din , căci, altfel situația era mai complicată.

Mădălina îl mai acuză pe Cristian Daminuță că nu și-a dat interesul nici măcar să iasă cu ea în oraș ori să discute despre problemele lor, să încerce să ajungă la un acord comun.

„Am făcut tot ce am putut pentru copiii mei”

Soția lui Daminuță ne-a dezvăluit că locuiește la părinții ei. „Eu nu voiam nici cu ai mei, nici cu ai lui! Pentru că vrei, nu vrei, se implică prea mult alte persoane unde probabil chiar nu e nevoie! Domy este atașat de tatăl lui și grădinița o face în zona unde stă el! Cristi petrece timp cu Domy, dar de foarte multe ori îl pasează! Eu, acum, sunt cu fata pentru ca ea e atașată de mine, dar Domy poate veni oricând vrea el și dorește!

Aș vrea să pot să nu mai am nicio legătură cu acest om, pentru că nu mi-a făcut decât foarte mult rău și mi-a adus multă suferință! Eu am făcut tot ce am putut pentru copiii mei și voi face în continuare. Când am declarat ca nu dă doi lei pe copii, m-am referit la faptul că nu face ceva, nu lucrează, nu se “chinuie” să facă ceva și pentru ei! Să cumpere și el din banii lui o haină, mâncare, ceva!”, își plânge durerea, Mădălina, pentru FANATIK.

„Nu sunt adepta divorțurilor!”

Cât despre faptul că Daminuță și-a încercat norocul de Don Juan cu fosta parteneră, Iasmina Halas, nevasta lui ne zice așa: „Nu cred că sunt eu arsă la creier sau că toți suntem proști. Am văzut că spune că nu a dat follow, dar nu poate nega. I-a dat, mi-a spus ea. Și tot el a ștres-o după. Mi-a zis Iasmina că nu i-a scris nimic, dar că i-a dat cererea. Cel mai tare mă doare pentru Sibel și Domy. Eu am încercat, am vrut să ne mai dăm o șansă, deși nu aveam vreo motivație.

Să spun, da, gata, mă întorc, omul a făcut schimbarea de care aveam nevoie! Am vrut o șansă pentru că este vorba despre familie și copiii. Nu sunt adepta divorțurilor! Noi adulții ne refacem viața probabil ușor, dar copiii! Ei rămân cu frânturi… Iar să stau cu forța sau să ajungem să ne spargem capetele, nu am putut!”, a încheiat Coka, mama copiilor lui Cristian Daminuță.