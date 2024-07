Louis Munteanu a fost un subiect fierbinte pentru majoritatea cluburilor din play-off-ului SuperLigii. De la FCSB la CFR Cluj, de la Farul la Rapid, .

Telenovela Louis Munteanu s-a încheiat! Fiorentina a luat decizia finală cu privire la fotbalistul român, curtat de forțele FCSB, Rapid și CFR Cluj

Italienii de la Fiorentina au luat o decizie șoc cu privire la viitorul lui Louis Munteanu, pentru care se licitează activ. După ce a fost împrumutat la Farul sezonul trecut, unde a impresionat, atacantul s-a întors la formația „viola“.

După întoarcere, violeții nu știau exact ce decizie să ia cu privire la Munteanu, însă i-au acordat șanse. Fostul atacant al „marinarilor“ constănțeni a jucat în două partide amicale pentru Fiorentina, unde a impresionat.

Cu evoluții bune, în nota echipei, Louis Munteanu a fost păstrat în lotul pentru cantonamentul echipei. Fiorentina se va deplasa în Marea Britanie pentru a susține o perioadă de pregătire de aproape două săptămâni.

SQUAD LIST 📝💜⚜️🇬🇧 — ACF Fiorentina (@acffiorentina)

Pe plaiurile britanice, italienii și-au programat deja cinci partide de verificare, dar cu adversari modești. Formația de Serie A va disputa meciuri amicale cu Bolton (26 iulie), Preston (27 iulie), Hull City (30 iulie), Montpellier (4 august) și Grossetto (5 august).

Decizia Fiorentinei de a-l lua pe Louis Munteanu este una surprinzătoare, întrucât păreau dispuși să îl vândă. Totodată, Gigi Becali a declarat că le-a oferit italienilor suma pe care o cereau, dar nu au fost de acord cu vânzarea, astfel că

Louis Munteanu ar putea rămâne la Fiorentina

Louis Munteanu ar putea rămâne la Fiorentina, după ce a avut evoluții bune sub comandă lui Gheorghe Hagi. „Regele“ l-a revitalizat pe atacant, dar rigorile Serie A ar putea fi prea mari pentru cel omis din lotul naționalei la EURO 2024, deși a fost golgheterul constănțenilor.

”Cred că putem lucra la Munteanu. Are fizic bun, are șut, are personalitate. Mi-au plăcut și Amatucci și Fortini (n.r – alți doi tineri din lotul Fiorentinei). Poate că nu toți vor exploda, însă tinerii sunt un aspect important.

Mai ales că Palladino a părut să nu țină cont atât de mult de cartea de vizită a jucătorilor”, a spus jurnalistul Giampaolo Marcini, citat de Viola News, despre Louis Munteanu, care s-a reîntors după împrumutul la Farul.