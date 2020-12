Telenovela Mădălina Ghenea – Nicolo Zaniolo, întorsătură neașteptată! Fotbalistul lui AS Roma va fi tată

Nicolo Zaniolo și Mădălina Ghenea au confirmat că sunt împreună prin mai multe mesaje romantice postate public pe rețelele de socializare, însă telenovela relației ia o întorsătură neașteptată după doar câteva zile de la oficializarea relației.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fotbalistul celor de la AS Roma va deveni tată. Fosta parteneră a lui Nicolo Zaniolo, Sara Scaperrotta, este însărcinată și fotbalistul este tatăl copilului, scriu cei de la Gazzetta dello Sport.

Din cauza accidentărilor repetate, Nicolo Zaniolo lipsește de peste 4 luni de pe teren. El a confirmat la AS Roma după transferul de la Inter Milano, însă în ultimele luni fotbalistul s-a remarcat prin viața mondenă turbulentă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Telenovela Mădălina Ghenea – Nicolo Zaniolo, întorsătură neașteptată! Fotbalistul, tată la 21 de ani

Jucătorul lui AS Roma a confirmat la începutul acestei săptămâni relația de dragoste cu actrița și modelul Mădălina Ghenea, însă fost sa iubită, Sara Scaperrotta i-a dat o veste surpriză: va fi tată la 21 de ani:

“În primul rând, nu aș vrea ca o relație importantă pentru mine să se murdărească, mai ales într-un moment delicat al vieții mele și din cariera mea. Dar povestea cu Sara s-a terminat de ceva vreme.

ADVERTISEMENT

“Chiar dacă nu mai suntem împreună, îmi voi asuma toată responsabilitatea ca tată”

Uneori am visat la o familie împreună, nu neg, dar apoi lucrurile au decurs diferit și când mi-a comunicat că e însărcinată, am fost foarte sincer și am subliniat că nu mă simțeam pregătit pentru un astfel de angajament, mai ales pentru că nu ne mai înțelegeam, dar ea a decis să continue.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O alegere pe care o respect. Chiar dacă nu mai suntem împreună, îmi voi asuma toată responsabilitatea ca tată. Cu aceasta, sper că toate zvonurile despre viața mea privată se vor sfârși și vom reveni să vorbim despre mine doar ca fotbalist”, a declarat Zaniolo, conform Gazzetta dello Sport.

Zaniolo: “Pot să te sărut 25 de ore din 24?”

Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo și-au oficializat relația pe rețelele de socializare. În cadrul unei sesiuni în care a răspuns întrebărilor primite de la fani, modelul român a primit o întrebare și din partea fotbalistului: “Pot să te sărut 25 de ore din 24?”. Răspunsul Mădălinei Ghenea nu s-a lăsat mult așteptat: “Tu ce crezi?”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românca s-a stabilit în Italia în urmă cu mai mulți ani. Mădălina a avut relații cu cei mai râvniți actori de la Hollywood, printre care se numără: Adrien Brody (2011), Gerard Butler (2012-2013) sau Michael Fassbender (2014).