Telenovela momentului în showbiz! Relația ”interzisă”, confirmată de Bogdan Mocanu. Vedeta Kanal D care e în jocul amoros

Două vedete de la Kanal D nu-și mai ascund povestea de iubire. Pentru FANATIK, Bogdan Mocanu confirmă relația amoroasă pe care o are cu o fostă concurentă de la emisiunea prezentată de Andreea Mantea.

Două vedete de la Kanal D, relație amoroasă ”interzisă”

În urmă cu doar câteva zile s-a zvonit că formează un cuplu. Vedetele de la Kanal D nu au vrut să recunoască din prima, preferând să păstreze pentru ei magia iubirii. Acum, însă, Bogdan face primele declarații despre femeia care i-a redat zâmbetul pe buze.

Relația dintre porumbeii amorezați am putea spune că este ”ușor” interzisă. Spunem asta în contextul în care cei doi ar fi fost acum participanți în cadrul emisiunii matrimoniale. Însă, cum nu sunt, iubirea lor are cale liberă!

Povestea de iubire dintre Bogdan și aleasa inimii lui, Iasmina, a început după ce fosta concurentă a fost eliminată din showul de la Kanal D, mai exact pe 14 aprilie 2025. Și-au vorbit prin mesaje, până când, loverboyul și-a luat inima în dinți și a mers până la Iași, că de acolo este tânăra, să o scoată la un date.

Ce să vezi, din acel moment, călcâile i s-au aprins și este nedezlipit de brunetă, după cum spune chiar el, în premieră.

„Eu am fost la Iași, nu a venit ea în București. Nu încă. Am zis că o scot la un date și am stat 4 zile.”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru FANATIK, despre prima întâlnire cu noua lui iubită.

„La urma urmei eu vreau să fac fericit omul pe care ei îl iubesc”

Bogdan Mocanu nu și-a mai afișat viața amoroasă de câțiva ani buni, am putea spune. Semn că lucrurile dintre el și Iasmina de la Casa Iubirii sunt cât se poate de serioase. Atât de seriose, că bărbatul deja i-a cunoscut personal pe părinții ei, în timp ce ai lui, momentan, nu au avut ocazia decât să vorbească prin apel video.

Orice ar spune lumea din jur, nici nu mai contează. Cert este că Bogdan e îndrăgostit până peste cap de tânăra pe care speră să o ducă la altar și, care, speră, pentru că de multe ori a mărturisit că-și dorește copii, să îl facă tată într-o bună zi. Așa scapă de titulatura de burlac și intră în rândul bărbaților de casă, ca prietenul lui Jador.

„Încă ne cunoaștem, dar nu mai vrem să interacționăm cu alți oameni. Deci lucrurile evoluează rapid. Ai mei au vorbit deja cu ea și sunt foarte încântați de tot ce se întâmplă. Părinții ei sunt mai precauți, ceea ce mi se pare normal, dar totodată i-am simțit ca și cum sunt de-al lor.

La urma urmei eu vreau să fac fericit omul pe care ei îl iubesc. Timpul ne va răspunde la toate întrebările. Nu pot decât să mă rog să fie cum a fost până acum.”, a explicat vedeta de la Kanal D.

Problemele întâmpinate de Bogdan Mocanu pentru a ajunge la iubita lui, Iasmina

Și cum dragostea cere sacrificii, ei bine, . A fost oprit de un echipaj de polițiști, după ce gonea spre iubita lui. Așa că a fost lăsat pentru câteva luni, pieton. Dar, de… pentru aleasa inimii lui, orice!

„Nu de multe ori mi-a fost luat permisul de conducere, dar de două ori a fost fix în acest loc în care stau. Mama lui de Munteni! Când trec prin Munteni zici că sunt magnet de polițiști.

Pa, pa permis, dar desigur că vom face o contestație corespunzătoare, pentru că nu sunt de acord cu procesul verbal. Domnul polițist era cu mașina la spălătorie. (…) Nu știu dacă omul avea voie, era cu mașina la spălătorie”, a .