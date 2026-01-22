”Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan este noul jucător al Rapidului. FANATIK a aflat că în ziua de joi, 22 ianuarie, internaționalul român va sosi la București pentru a semna contractul cu echipa din Giulești.

Olimpiu Moruțan devine oficial noul jucător al Rapidului. De ce a întârziat transferul

Așteptarea a lui sfârșit. încă de săptămâna trecută. Potrivit informațiilor FANATIK, mijlocașul ofensiv va ajunge la București joi, 22 ianuarie.

Internaționalul român va efectua astăzi vizita medicală și va semna contractul cu gruparea giuleșteană. Ulterior, fostul fotbalist de la FCSB se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă și se va antrena cu noii săi colegi. Următorul meci al Rapidului este luni, 26 ianuarie, la Arad, împotriva UTA-ei.

Mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburile de care aparținea Moruțan. În cele din urmă lucrurile au fost rezolvate și jucătorul urmează să ajungă în România.

Ceea ce este interesant e că Olimpiu Moruțan nu a semnat deocamdată rezilierea cu Aris. Dacă vizita medicală va di în regulă, rezilierea se va semna în România, iar actele vor fi depuse la ambasada Greciei din București, care apoi le va trimite la gruparea din Salonic.

Ce salariu va avea Moruțan la Rapid

Olimpiu Moruțan revine în SuperLiga după patru ani și jumătate de la plecarea în străinătate, când FCSB l-a cedat la Galatasaray. El a mai jucat apoi pentru Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.

Internaționalul român vine liber de contract și va deveni unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din campionatul intern. Horia Ivanovici a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că .

Săpunaru a luat foc când a auzit salariul lui Moruțan

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleștenilor, nu și-a ascuns uimirea când a aflat salariul pe care Olimpiu Moruțan îl va primi din partea patronului Dan Șucu și la adresa jucătorului.

”Dacă ai 40.000 de euro pe lună, trebuie să și livrezi de 40.000 de euro pe lună. Ar fi o presiune în plus și pe el, și pe club. Aduci un jucător de 40.000 pe lună și ceilalți n-ajung nici la jumătate…”, a declarat Săpunaru.