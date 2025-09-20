Universitatea Craiova urmează să o întâlnească pe Oțelul Galați în etapa a 10-a din SuperLiga, iar oltenii sunt pregătiți să facă un nou meci mare. De această părere este și mijlocașul Samuel Teles, cel care o va înfrunta în acest weekend, în premieră, pe fosta sa echipă.

ADVERTISEMENT

Samuel Teles, față în față cu fosta echipă: „Știu care este atitudinea jucătorilor de la Galați în meciurile de acasă”

Samuel Teles cunoaște foarte bine tot ceea ce înseamnă Oțelul Galați, acesta petrecând aproximativ doi ani de zile la gruparea din Moldova. și este pregătit să se întoarcă la fosta sa „casă“, dar cu totul alte gânduri.

„Nu va fi un joc ușor. Am jucat acolo, știu care este atitudinea jucătorilor în meciurile de acasă. Am pregătit bine acest joc și cred că putem obține cele trei puncte. Este un joc special, pentru că am evoluat acolo. Am o relație bună cu marea majoritate a oamenilor de la Galați. Întotdeauna este frumos să te întorci în locurile în care ți-ai petrecut o mare parte din timp, să revezi lumea, dar noi mergem acolo cu misiunea noastră, să câștigăm meciul.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și staff-ul fac analiza meciurilor și știm la ce să ne așteptăm de fiecare dată. Avem armele noastre și știm cum să câștigăm și un asemenea meci. Cei de la Galați au public numeros acasă, sunt gălăgioși,. Totuși, în același timp, jucătorii sunt tot jucători și sigur sunt conștienți că vor juca cu echipa de pe primul loc. Când am venit, cei de la club mi-au spus despre tot ce se întâmplă aici și pot spune că nimic nu m-a surprins. Mă simt extraordinar la Universitatea Craiova“, a declarat Samuel Teles.

Samuel Teles a devenit tată de băiat

Jucătorul Universității Craiova a postat, nu de mult timp, pe o rețea de socializare, o poză alături de partenera sa, dar și de cel mai nou membru al familiei. Teles a devenit, oficial, tată de băiat, pe numele său Martim Teles și a ținut să scrie câteva cuvinte emoționante:

ADVERTISEMENT

„Un moment remarcabil din viața noastră. Nu se putea mai fericit!“, a transmis public Samuel Teles.

ADVERTISEMENT

Acum, Teles a vorbit, pe scurt și despre cel mai delicat subiect din viața personală. Acesta s-a emoționat vizibil în momentul în care s-a adus în discuție faptul că .

„Este un alt moment special pentru mine, o nouă experiență de care mă bucur enorm. Mă simt extrem de fericit și binecuvântat. Pe plan personal, sunt foarte fericit și îmi merge excelent alături de partenera mea“, a mai spus Teles.