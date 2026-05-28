Televiziunea care a angajat-o pe tenismena cu o avere de peste 10 milioane de euro. Ce reacții a stârnit această schimbare

Alexa Serdan
28.05.2026 | 17:35
Fosta sportivă s-a angajat în televiziune. Sursa foto: Instagram.com
În iulie 2025 a anunțat că parcursul său în tenisul profesionist se oprește din cauza accidentărilor multiple. În urmă cu ceva vreme s-a aflat care este televiziunea care a angajat-o pe tenismena superbă cu o avere de peste 10 milioane de euro.

Sportiva care lucrează la un celebru post TV

Eugenie Bouchard (32 ani) a adunat premii și câștiguri uriașe, în conturile bancare având peste 10 milioane de euro. A reușit să fie considerată una dintre cele mai bogate din tenis, în ciuda faptului că a pierdut un contract cu un brand de top, într-o după amiază în care se plictisea. Colaborarea s-a încheiat brusc.

Fosta sportivă a lăsat în urmă respectivul moment, focusându-se pe alte parteneriate. De când a ieșit din circuitul competițional și-a vândut imaginea la numeroase companii. Totodată, a făcut și un pas spre alt domeniu. A început să fie atrasă de aparițiile pe micile ecrane și un post TV i-a făcut o propunere de nerefuzat.

TNT Sports este televiziunea care a angajat-o pe fosta jucătoare de tenis. Aceasta a putut fi urmărită deja de fanii săi, care au reacționat în număr mare. Blondina este fericită că poate face reportaje de la Roland Garros, turneu care se desfășoară în Franța. „Salut, Roland Garros. Este o plăcere să petrec timp cu tine”, este mesajul transmis de Eugenie Bouchard pe Instagram.

„Arăți superb, Genie”, „Expuneți-o la Muzeul Luvru”, „Iubesc acest look”, „Îmi schimb numele în Roland Garros”, „Bunătate” sau „Înotdeauna ai fost minunată, Genie”, sunt doar o mică parte dintre comentariile lăsate de internauți, pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor distribuite de canadiancă.

Cum s-a simțit sportiva la prima transmisie

„M-am distrat atât de bine cu voi TNTSportsUS”, a mai scris Eugenie Bouchard, pe social media. Postul de televiziune a anunțat că fosta tensimenă face parte dintr-o echipă de comentatori. Ea va fi prezentă la transmisiunile live din Paris, alături de alte nume importante. Printre cele mai cunoscute se află Andre Agassi și Chris Eubanks.

John Isner, Mary Joe Fernandez, John McEnroe, CoCo Vandeweghe și Caroline Wozniacki sunt la rândul lor pe listă. Prin intermediul unui comunicat de presă TNT a dezvăluit că acest turneu va fi văzut de cei din fața micilor ecrane diferit în comparație cu edițiile anterioare.

„Această echipă talentată pentru Roland Garros va oferi un amestec energic de autenticitate, credibilitate și personalitate în fiecare moment al acestui turneu iconic. În al doilea an, vom continua să îmbunătățim transmisiunea, oferind o prezentare la fel de dinamică și distinctivă ca evenimentul în sine”, a declarat TNT, scrie Yahoo!.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
