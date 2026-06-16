Televizoare gratis pentru fanii care nu au primit viza pentru Campionatul Mondial! Surpriza pregătită de un gigant din Argentina

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Campionatul Mondial este în plină desfășurare, iar fanii de pretutindeni se vor bucura pentru mai bine de o lună de spectacolul partidelor. Turneul final se desfășoară în premieră în trei țări diferite: SUA, Mexic și Canada, astfel că deplasările iubitorilor de fotbal sunt destul de dificile. Totodată, mulți suporteri au întâmpinat probleme cu obținerea vizelor pentru Statele Unite, o situație în care se află inclusiv fanii sosiți din Argentina.

Televizoare gratis pentru fanii care nu au primit viza pentru Campionatul Mondial

Argentina a reușit să triumfe în ediția precedentă a Campionatului Mondial, în Qatar 2022. Cum elevii lui Lionel Scalonii sunt văzuți printre favoriții la trofeu, suporterii din America de Sud au vrut să trăiască de aproape emoția turneului final. Din nefericire, nu toți au primit viza pentru America.

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În acest context, un brand de electronice din Argentina oferă televizoare gratis fanilor, pentru ca meciurile să poată fi urmărite. Mai exact, grupului argentinian Newsan, proprietarul Noblex, a decis să împartă nu mai puțin de 100 de TV-uri, așa cum notează publicația .

Condițiile de participare ale promoției

Compania a transmis că va distribui televizare gratuite primilor 100 de cetățeni care vor demonstra că au primit un răspuns negativ în momentul în care au solicitat viza pentru SUA. Cum oferta a fost una foarte bună, la sediul companiei din Buenos Aires s-au format cozi importante.

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Mesajul transmis în campania în reclame a fost unul direct: persoanele care prezintă dovada refuzului de viză pot pleca acasă cu un televizor nou. Compania a explicat că fanii trebuie să se bucure de o experiență completă, în condițiile în care, cel mai probabil,

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Când va juca Argentina la CM 2026

La ediția din acest an, desfășurată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, . Turneul final se întinde pe mai bine de o lună, astfel că naționala lui Lionel Messi are următorul program:

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