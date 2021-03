Temerile lui Marinos Ouzounidis înainte de U Craiova – UTA: ”Nu vreau să mă plâng de jucătorii mei”

Marinos Ouzounidis a schimbat stilul de joc al Craiovei, de când a preluat echipa, dar recunoaște că nu întotdeauna jucătorii au înțeles ce le-a cerut.

Prefațând meciul cu UTA, de marți, grecul a mai spus că echipa lui va aborda partida într-o manieră care să anihileze atuurile arădenilor.

Ouzounidis știe că UTA va încerca să dea lovitura pe contraatac și le cere jucătorilor lui să fie extrem de concentrați în această dispută, atât în ofensivă, cât mai ales în momentele în care adversarii vor avea minga în control.

Ouzounidis: ”Băieții încă învață noul sistem de joc”

Echipa se antrenează bine, dar lucrurile nu se schimbă peste noapte, le-a transmis Ouzounidis fanilor nemulțumiți că în anumite jocuri ale echipei favorite, aceasta nu reușește să-și creeze foarte multe ocazii de gol.

”Nu vreau să mă plâng de jucătorii mei, nu sunt nemulțumit de ei, ei încearcă, dau totul la fiecare antrenament. Am făcut și meciuri bune, am avut și meciuri mai puțin reușite, am avut meciuri în care ne-am creat ocazii multe și meciuri în care nu am reușit acest lucru.

Au fost și multe momente în care a avut probleme în treimea adversă, dar acest lucru se poate întâmpla și nu este o consecință a schimbării sistemului de joc. Eu am încredere în jucători. Pe de altă parte nu este ușor să schimbi ceva și apoi să te aștepți ca peste noapte totul să funcționeze perfect”, a spus Ouzounidis, la conferința de presă dinaintea meciului cu UTA.

Cum i-ar putea surprinde UTA pe olteni

Cu Marinos Ouzounidis pe bancă Universitatea Craiova a încasat un singur gol, în 7 meciuri, dar tehnicianul grec a citit jocul arădenilor și știe că pe contraatac se pot dovedi extrem de periculoși.

”Astfel de echipe care joacă bine pe contraatac, atunci când au spații profită de ele și pot marca foarte ușor, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Nu e suficient să căutăm să ajungem în careul advers, trebuie să ne adaptăm și la jocul lor”, a mai spus Ouzounidis.

Argumentele tehnicianului grec sunt tocmai rezultatele obținute de arădeni în partidele de pe teren străin. Din ultimele cinci deplasări UTA a obținut 13 puncte dintr-un maxim de 15.

