Temperaturi de 1.000°C după prăbușirea avionului Air India. Nici măcar păsările din zonă nu au scăpat din cauza incendiului

Tragedia aviatică produsă joi după-amiază în Ahmedabad, India, a fost amplificată de un incendiu devastator, provocat de cei 125.000 de litri de combustibil aflați în rezervoarele avionului Air India. Temperaturile în zona impactului au ajuns la aproximativ 1.000 de grade Celsius, au anunțat autoritățile. Nimeni din zonă nu a avut nicio șansă, nici măcar câinii sau păsările.

la doar câteva minute după decolarea de pe aeroportul din oraș, izbindu-se de un complex rezidențial din apropierea Colegiului Medical BJ. Flăcările uriașe au cuprins întreg avionul, cât și căminele studențești și locuințele cadrelor medicale din zonă.

The plane crash site was once a medical college hostel—now reduced to ashes..

The aircraft crashed shortly after takeoff, carrying a full load of fuel, which intensified the fire.. Horrifying..💔

