Tenis pe Bernabeu! Casa lui Real Madrid va găzdui numeroase terenuri de antrenament în perioada turneului din capitala Spaniei. Ce se întâmplă cu „los blancos”

Luna aprilie va aduce iubitorilor de tenis ediția din 2026 a Mutua Madrid Open, iar stadionul pe care Real Madrid, cea mai titrată echipă din Europa, joacă meciurile de acasă, va fi gazda mai multor terenuri de antrenament pentru cei mai mari sportivi din tenis, atât din circuitul ATP, cât și din cel WTA.

De ce vor fi terenuri de tenis pe Bernabeu între 23 și 30 aprilie

Cei mai buni jucători de tenis din lume se vor afla la Madrid în perioada 20 aprilie – 3 mai, iar din acest an se vor putea antrena chiar pe Bernabeu. Stadionul celor de la Real Madrid va fi transformat într-o bază uriașă de antrenament, cu numeroase terenuri. Sportivii vor fi cazați la Eurobuilding, hotel ce se află la un minut distanță de uriașa arenă.

Ultimul meci pe care Real Madrid îl va juca pe Bernabeu înaintea acestui eveniment va fi cel cu Alaves, după care elevii lui Alvaro Arbeloa urmează să înceapă o serie de deplasări, care va culmina cu cea contra lui FC Barcelona, care s-ar putea dovedi decisivă pentru titlul de campioană în La Liga.

Real Madrid nu are nicio emoție nici în cazul în care Echipa lui Kompany se află într-o formă de zile mari, însă farmecul Madridului în cea mai importantă competiție intercluburi este unul aparte. Astfel, dacă Real Madrid îi va învinge pe bavarezi în dublă manșă, „los blancos” ar prelua statutul lui Bayern și ar juca returul pe Bernabeu, pe 8 sau 9 mai, în timp ce meciul tur se va disputa pe 28 sau 29 aprilie.

Real Madrid ar putea reveni pe Bernabeu fără șanse reale la titlu

Real Madrid și Barcelona pierd puncte foarte greu și este foarte posibil ca diferența de patru puncte să se mențină până la meciul direct, care va avea loc cu trei etape înainte de finalul sezonului. O victorie a catalanilor ar însemna un avans de 7 puncte cu doar 9 puncte rămase în joc, iar madrilenilor le-ar fi aproape imposibil să mai recupereze acest avantaj.

Totuși, cu toate că elevii lui Hansi Flick sunt la mâna lor pentru un nou titlu în La Liga, chiar și cu o înfrângere în meciul direct, așa cum a mai făcut-o în cele mai neașteptate momente. Ultima dată când FC Barcelona a pierdut puncte în La Liga a fost pe 16 februarie, când a pierdut surprinzător contra lui Girona