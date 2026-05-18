Tenis, Roland Garros 2026, live video. Irina Begu, în turul 2 al calificărilor după o revenire spectaculoasă

Roland Garros revine în acest an cu o nouă ediție de colecție. În 2025, spaniolul Carlos Alcaraz s-a impus în finala de la masculin, câștigând atunci competiția a doua oară consecutiv, în timp ce Coco Gauff și-a adjudecat trofeul în finala la feminin. Turneul de anul acesta promite spectacol, meciuri tari și noi momente care vor rămâne cu siguranță în istoria tenisului.

Irina Begu, locul 211 WTA, s-a calificat în turul 2 al calificărilor de la Roland Garros, după o revenire formidabilă. Românca a învins-o în runda inaugurală pe Elizara Yaneva din Bulgaria, poziția 222 în clasamentul mondial, scor 2-6, 6-3, 6-4, după o oră și 51 de minute.

În faza următoare, Begu o va întâlni pe Suzan Lamens din Țările de Jos, locul 129 WTA, care a trecut de Lina Gjorcheska din Macedonia de Nord, poziția 191 în ierarhia mondială, scor 6-4, 6-3.

Jucătoarea Miriam Bulgaru, locul 235 WTA, a suferit o înfrângere drastică în primul tur al calificărilor de la Roland Garros, în fața chinezoaicei Guo Hanyu, poziția 168 în ierarhia mondială.

După un prim set echilibrat, românca a cedat fără drept de apel în actul secund și a fost eliminată, scor 5-7, 0-6, într-o oră și 41 de minute.

Roland Garros 2026. Tot ce trebuie să știi despre competiție

Roland Garros are o reputație aparte în universul turneelor de tenis. Este singurul Grand Slam disputat pe zgură și se ține în fiecare an la Paris. Roland Garros s-a „înscris” în calendarul marilor competiții încă din anul 1925, însă totul s-a schimbat din 1968, odată cu începutul Erei Open, moment în care în competiție au fost acceptați și jucătorii profesioniști.

Rafael Nadal este lider absolut în istoria Roland Garros, având un record fabulos de 14 titluri. Nu există un alt jucător, indiferent despre ce turneu de Grand Slam vorbim, care să fi dominat o competiție așa cum a făcut-o fostul tenismen spaniol. Între 2010 și 2014, Rafa a reușit să câștige 5 trofee consecutive la Roland Garros. , dar și din 2024, El s-a accidentat în luna aprilie la Barcelona Open, comunicând public că va rata turneele de la Paris și de la Roma.

Reprezentantele României la Roland Garros 2026

România are trei reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Pe lângă ele, alte două sportive vor evolua în calificări. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt calificate direct pe tabloul principal, în timp ce Irina Begu și Miriam Bulgaru vor începe competiția din faza calificărilor. Cele două sportive din urmă au aflat cu cine se duelează în această fază.

Miriam Bulgaru (223 WTA) a fost repartizată pe partea superioară a tabloului și va juca contra Hanyu Guo (167 WTA). Câștigătoarea o va întâlni mai departe pe una dintre Lanlana Tararudee (99 WTA) sau Despina Papamichail (170 WTA).

Irina Begu (184 WTA) o va întâlni în primul tur pe Elizara Yaneva (224 WTA). Cea care se va impune va juca în următoarea rundă cu Suzan Lamens (124 WTA) sau Lina Gjorcheska (191 WTA).

2026, Women's Qualifying draw: Francisca Jorge vs. You Xiaodi Matilde Jorge vs. [28] Elvina Kalieva — José Morgado (@josemorgado)

Programul de la Roland Garros 2026. Când se desfășoară fiecare rundă

Prima săptămână a turneului este dedicată calificărilor și pregătirii jucătorilor pentru tabloul principal. Odată cu finalizarea acesteia, competiția va intra în faza primului tur și va curge până la marea finală. Iată programul complet:

Deschiderea turneului:

Luni, 18 mai (de la 10:00): Calificări simplu feminin și masculin + antrenamente oficiale

Marți, 19 mai (de la 10:00): Calificări simplu feminin și masculin + antrenamente oficiale

Miercuri, 20 mai (de la 10:00): Calificări simplu feminin și masculin + antrenamente oficiale

Joi, 21 mai (de la 11:00): Calificări simplu feminin și masculin + antrenamente + tragerea la sorți pentru tabloul principal (de la 14:00)

Vineri, 22 mai (de la 11:00): Calificări simplu feminin și masculin + antrenamente oficiale

Sâmbătă, 23 mai (de la 11:00): Yannick Noah Day

Tabloul principal:

Primul tur

Duminică, 24 mai (de la 11:00): Primul tur simplu masculin și feminin

Luni, 25 mai (de la 11:00): Primul tur simplu masculin și feminin

Marți, 26 mai (de la 11:00): Primul tur simplu masculin și feminin + primul tur la dublu masculin și feminin

Turul 2

Miercuri, 27 mai (de la 11:00): Turul 2 la simplu masculin și feminin + start dublu mixt

Joi, 28 mai (de la 11:00): Turul 2 la simplu masculin și feminin + dublu masculin, feminin și mixt

Turul 3

Vineri, 29 mai (de la 11:00): Turul 3 simplu + dublu + dublu mixt

Sâmbătă, 30 mai (de la 11:00): Turul 3 simplu + dublu + dublu mixt

Optimi de finală

Duminică, 31 mai (de la 11:00): Optimi simplu masculin și feminin + dublu + juniori

Luni, 1 iunie (de la 11:00): Optimi simplu masculin și feminin + dublu + juniori + sferturi dublu mixt

Sferturi de finală

Marți, 2 iunie (de la 11:00): Sferturi simplu masculin și feminin + sferturi dublu + tenis în scaun rulant + juniori

Miercuri, 3 iunie (de la 11:00): Sferturi simplu masculin și feminin + semifinale dublu mixt + competiții juniori

Semifinale

Joi, 4 iunie: Semifinale simplu feminin (nu înainte de 15:00), Finala de dublu mixt, Semifinale dublu masculin

Vineri, 5 iunie: Semifinale simplu masculin: prima semifinală (nu înainte de 14:30), a doua semifinală (nu înainte de 19:00), Semifinale dublu feminin

Finalele

Sâmbătă, 6 iunie: Finala feminină (nu înainte de 15:00), Finala de dublu masculin, Finale juniori și tenis în scaun rulant

Duminică, 7 iunie: Finala masculină (nu înainte de 15:00), Finala de dublu feminin

Premiile de la Roland Garros 2026

Premiul total pentru ediția din 2025 a fost de 56,352 milioane de euro. Fondul total de premiere în acest an depășește 61 de milioane de euro. O parte importantă din aceste majorări de sume merge către jucătorii care dispută calificările și primele tururi. French Open rămâne astfel unul dintre cele mai generoase turnee din tenisul mondial. Iată ce sume vor încasa sportivii în funcție de fazele atinse:

Premiile pentru calificări (jucătorii care nu ajung pe tabloul principal)

Turul 1 calificări: €24.000

Turul 2 calificări: €33.000

Turul 3 calificări: €48.000

Premiile pentru fazele de pe tabloul principal

Turul 1: €87.000

Turul 2: €130.000

Turul 3: €187.000

Optimi de finală: €285.000

Sferturi de finală: €470.000

Semifinalist: €750.000

Finalist: €1.400.000

Campion: €2.800.000

Unde poți urmări Roland Garros 2026

Turneul nu va lipsi nici de pe ecranele digitale. Postul TV care se va ocupa de transmiterea meciurilor de la Roland Garros 2026 este Eurosport, alături de platforma Max.