Sport

Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii

Una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din România s-a căsătorit în acest weekend. Despre cine este vorba și cine este bărbatul care îi va fi alături pentru restul vieții.
Traian Terzian
10.08.2026 | 01:42
Tenismena romana sa casatorit in mare secret Cine este alesul inimii
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
S-a căsătorit una dintre cele mai bune tenismene ale României din ultimii ani. Sursă foto: digisport.ro
ADVERTISEMENT

În plin sezon și cu trei săptămâni înainte de startul US Open, una dintre cele mai îndrăgite sportive din România ales să se căsătorească. Alesul inimii este un fost jucător de tenis care face parte din staff-ul său.

S-a căsătorit una dintre cele mai bune tenismene din România

Aflată pe final de carieră, Irina Begu (35 de ani) s-a căsătorit sâmbătă, 8 august, cu antrenorul său Victor Crivoi (44 de ani). Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an.

ADVERTISEMENT

Uniți prin tenis la început, cei doi au hotărât să-și jure iubire veșnică. Iar imagini de la fericitul moment au fost urcate de Begu pe contul de Instagram, acolo unde a făcut o postare la care a scris ”Mr. & Mrs. Crivoi 08.08.2026”.

Postarea a adunat numeroase aprecieri, iar colege din circuitul WTA au ținut să o felicite pe Irina pentru pasul făcut. Printre acestea Jaqueline Cristian, Cagla Buyukakcay sau Shelby Rogers.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți...
Digi24.ro
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei

Begu, rezultate modeste în 2026

La finalul anului trecut, Irina Begu a anunțat că va lua o pauză de la tenis pe termen nedeterminat din cauza unor probleme medicale care nu îi dădeau pace. Ea a dezvăluit că suferă de mononucleoză, boală cu care a fost diagnosticată încă din 2021.

ADVERTISEMENT
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
Digisport.ro
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!

Revenită la mijlocul lunii aprilie, Begu nu a jucat decât cinci turnee în acest an, iar rezultatele au fost mai mult decât modeste. Ea a reușit doar o victorie la Roland Garros și alte trei la Bad Homburg, printre care și una la veterana Venus Williams, în timp ce la Wimbledon a pierdut încă din primul tur.

ADVERTISEMENT

Ajunsă acum pe locul 472 WTA, Irina Begu a fost cel mai sus pe poziția 22 în august 2016. Ea are în palmares șase titluri de simplu și nouă de dublu, iar cele mai bune performanțe la un Grand Slam le-a avut la Australian Open 2015 și Roland Garros 2016 și 2022, când a ajuns până în turul 4.

Bogdan Andone a dezvǎluit discuția cu Gigi Becali după ce a dus-o pe...
Fanatik
Bogdan Andone a dezvǎluit discuția cu Gigi Becali după ce a dus-o pe FC Argeș pe locul 1 după 30 de ani: „Asta i-am spus”
Fanii olteni cer demisia lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FC Argeș...
Fanatik
Fanii olteni cer demisia lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. „Afară! Și Papură lua 3 trofee cu lotul ăsta!”
Filipe Coelho nu-și face griji după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Sunt...
Fanatik
Filipe Coelho nu-și face griji după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Sunt mândru! Am făcut un meci foarte bun”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!