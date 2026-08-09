Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii

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În plin sezon și cu trei săptămâni înainte de startul US Open, una dintre cele mai îndrăgite sportive din România ales să se căsătorească. Alesul inimii este un fost jucător de tenis care face parte din staff-ul său.

S-a căsătorit una dintre cele mai bune tenismene din România

Aflată pe final de carieră, Irina Begu (35 de ani) s-a căsătorit sâmbătă, 8 august, cu antrenorul său Victor Crivoi (44 de ani). Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an.

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Uniți prin tenis la început, cei doi au hotărât să-și jure iubire veșnică. Iar imagini de la fericitul moment au fost urcate de Begu pe , acolo unde a făcut o postare la care a scris ”Mr. & Mrs. Crivoi 08.08.2026”.

Postarea a adunat numeroase aprecieri, iar colege din circuitul WTA au ținut să o felicite pe Irina pentru pasul făcut. Printre acestea Jaqueline Cristian, Cagla Buyukakcay sau Shelby Rogers.

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Begu, rezultate modeste în 2026

La finalul anului trecut, Irina Begu a anunțat că din cauza unor probleme medicale care nu îi dădeau pace. Ea a dezvăluit că suferă de mononucleoză, boală cu care a fost diagnosticată încă din 2021.

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Revenită la mijlocul lunii aprilie, Begu nu a jucat decât cinci turnee în acest an, iar rezultatele au fost mai mult decât modeste. Ea a reușit doar o victorie la Roland Garros și alte trei la Bad Homburg, printre care și una la veterana Venus Williams, în timp ce .

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Ajunsă acum pe locul 472 WTA, Irina Begu a fost cel mai sus pe poziția 22 în august 2016. Ea are în palmares șase titluri de simplu și nouă de dublu, iar cele mai bune performanțe la un Grand Slam le-a avut la Australian Open 2015 și Roland Garros 2016 și 2022, când a ajuns până în turul 4.