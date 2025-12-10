Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în doar două zile: ”M-a șocat complet”

ADVERTISEMENT

Sachia Vickery a recunoscut public că și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți în urmă cu mai puțin de un an de zile. Nu se aștepta însă să bifeze câștiguri atât de impresionante.

Cât costă abonamentul lunar la contul lui Sachia Vickery

Sachia Vickery are 30 de ani și continuă să fie activă în tenis. Pe lângă veniturile încasate din sport însă, tenismena a dezvăluit că ajunge să câștige sume destul de mari și din activitatea de pe OnlyFans.

Înainte de a se alătura platformei, sportiva povestea că încearcă să își testeze limitele. Totul a pornit de la o banală încercare, dar iată că rezultatele au fost impresionante. Menționăm faptul că tenismena percepe un abonament lunar de 10 euro.

Iar succesul financiar nu a ezitat să apară. Sachia Vickery dezvălui că nu mai judecă pe nimeni care are o astfel de activitate. În doar două zile, aceasta a fost șocată de cât de mulți bani a putut să câștige.

„Nu voi mai vorbi niciodată de rău despre fetele care fac asta. Suma de bani pe care am câștigat-o în primele două zile m-a șocat complet. Am fost pur și simplu uimită”, a declarat Sachia.

Sachia Vickery nu vrea să renunțe la tenis

iată că americanca nu are astfel de gânduri. Mai exact, Sachia Vickery a precizat că nu renunță la tenis și că va juca anul viitor la Australian Open.

Cât despre postările sale de pe platforma pentru adulți, sportiva are și câteva fotografii nud. De altfel aceasta a distribuit și pe Instagram o astfel de imagine pentru a-și promova contul de OnlyFans, dar a estompat unele părți intime.

Astfel, doar cei cei interesați pot vedea mai mult. „Contul meu este gratuit pentru următoarele 2 zile, pentru a sărbători loialitatea clienților mei și un an plin de succese”, a anunțat ea.

Cum se simte sportiva de când are cont pe platformă

Sachia Vickery a mai dezvăluit că încearcă să exploreze oportunitățile pe care le aduce social media. Este conștientă și de faptul că întreaga sa carieră din tenis a contribuit la succesul de acum.

Totodată, ea a adăugat că a ajuns să facă asta din cauza ”comportamentului bărbaților”. .

„Acum cer un avans înainte de întâlnire: trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm. Fac asta din cauza comportamentului bărbaților. Încep să explorez mai multe oportunități în social media. A devenit un real succes. Faptul că joc tenis a ajutat cu siguranță la marketing.

Mă simt confortabil cu asta. Îmi merge foarte bine. Desigur, mai primesc și feedback negativ, dar este normal. Orice ai face în viață, vor exista mereu critici. Chiar dacă nu aș face nimic, tot aș fi criticată, așa că mai bine intru pe platformă și câștig bani din asta”, a mai dezvăluit Sachia Vickery