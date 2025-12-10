Sport

Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în doar două zile: ”M-a șocat complet”

O celebră jucătoare de tenis a decis să își facă cont pe o platformă pentru adulți. Nu se aștepta însă să câștige atât de mulți bani într-un timp scurt.
Valentina Vladoi
10.12.2025 | 09:35
Tenismena sia facut cont pe o platforma pentru adulti si a ramas uimita Cati bani a putut sa castige in doar doua zile Ma socat complet
Sachia Vickery face o mulțime de bani din OnlyFans. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Sachia Vickery a recunoscut public că și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți în urmă cu mai puțin de un an de zile. Nu se aștepta însă să bifeze câștiguri atât de impresionante.

Cât costă abonamentul lunar la contul lui Sachia Vickery

Sachia Vickery are 30 de ani și continuă să fie activă în tenis. Pe lângă veniturile încasate din sport însă, tenismena a dezvăluit că ajunge să câștige sume destul de mari și din activitatea de pe OnlyFans.

ADVERTISEMENT

Înainte de a se alătura platformei, sportiva povestea că încearcă să își testeze limitele. Totul a pornit de la o banală încercare, dar iată că rezultatele au fost impresionante. Menționăm faptul că tenismena percepe un abonament lunar de 10 euro.

Iar succesul financiar nu a ezitat să apară. Sachia Vickery dezvălui că nu mai judecă pe nimeni care are o astfel de activitate. În doar două zile, aceasta a fost șocată de cât de mulți bani a putut să câștige.

ADVERTISEMENT
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Digi24.ro
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale

„Nu voi mai vorbi niciodată de rău despre fetele care fac asta. Suma de bani pe care am câștigat-o în primele două zile m-a șocat complet. Am fost pur și simplu uimită”, a declarat Sachia.

ADVERTISEMENT
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat...
Digisport.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Sachia Vickery nu vrea să renunțe la tenis

Deși alte sportive care s-au apucat de OnlyFans au renunțat ulterior la cariera lor, iată că americanca nu are astfel de gânduri. Mai exact, Sachia Vickery a precizat că nu renunță la tenis și că va juca anul viitor la Australian Open.

Cât despre postările sale de pe platforma pentru adulți, sportiva are și câteva fotografii nud. De altfel aceasta a distribuit și pe Instagram o astfel de imagine pentru a-și promova contul de OnlyFans, dar a estompat unele părți intime.

ADVERTISEMENT

Astfel, doar cei cei interesați pot vedea mai mult. „Contul meu este gratuit pentru următoarele 2 zile, pentru a sărbători loialitatea clienților mei și un an plin de succese”, a anunțat ea.

Cum se simte sportiva de când are cont pe platformă

Sachia Vickery a mai dezvăluit că încearcă să exploreze oportunitățile pe care le aduce social media. Este conștientă și de faptul că întreaga sa carieră din tenis a contribuit la succesul de acum.

Totodată, ea a adăugat că a ajuns să facă asta din cauza ”comportamentului bărbaților”. Chiar și așa, se simte bine cu ce face și chiar dacă uneori ajunge să fie și criticată, nu are de gând să se oprească.

„Acum cer un avans înainte de întâlnire: trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm. Fac asta din cauza comportamentului bărbaților. Încep să explorez mai multe oportunități în social media. A devenit un real succes. Faptul că joc tenis a ajutat cu siguranță la marketing.

Mă simt confortabil cu asta. Îmi merge foarte bine. Desigur, mai primesc și feedback negativ, dar este normal. Orice ai face în viață, vor exista mereu critici. Chiar dacă nu aș face nimic, tot aș fi criticată, așa că mai bine intru pe platformă și câștig bani din asta”, a mai dezvăluit Sachia Vickery

Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e...
Fanatik
Haos total la naționala fotbalistului de la Dinamo! Selecționerul demis susține că e încă în funcție și a anunțat lotul pentru turneul final
Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist...
Fanatik
Nici Marijana nu i-a dat de cap! Ce se întâmplă cu fostul fotbalist al lui Lazio adus cu surle și trâmbițe în România
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului...
Fanatik
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum...
iamsport.ro
Dan Șucu, dat de gol de un fost premier: 'Săracul, nu știe cum să scape de fotbal. Soțiile au inițiative bengoase'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!