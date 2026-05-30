Tensiune în Giulești! Rapid vrea să scape de Marian Aioani și Cristi Manea! Dan Șucu nu i-a mai plătit de două luni

Rapid a încheiat din nou modest un sezon de SuperLiga. Locul 5 nu le aduce giuleștenilor participarea în Europa. În plus, la echipa lui Dan Șucu ar fi și multă tensiune. Marian Aioani și Cristi Manea ar fi pe făraș.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 17:15
Rapid a avut un nou sezon modest în SuperLiga. În ciuda faptului că la un moment dat a condus clasamentul, chiar după prima etapă din play-off, echipa care a fost pregătită de Costel Gâlcă nu a reușit să termine mai sus de locul 5. În plus, în Giulești este și multă tensiune în lot. Se pare că Dan Șucu ar vrea să scape de doi jucători importanți: Marian Aioani și Cristi Manea. Aceștia nu ar mai fi fost plătiți de două luni.

Marian Aioani și Cristi Manea ar fi pe făraș la Rapid. Ce a decis Dan Șucu

La finalul acestei săptămâni, Daniel Pancu, 48 de ani, a fost prezentat oficial ca noul antrenor al Rapidului, într-un eveniment desfășurat la stadionul din Giulești. La eveniment au participat patronul Dan Șucu, 63 de ani, conducerea clubului, dar și mai mulți invitați, printre care și o bună parte a galeriei. Cu toții speră că 2026-2027 va fi un an mult mai bun pentru alb-vișinii.

Deocamdată, în Giulești nu este deloc liniște. Din informațiile obținute de FANATIK, la Rapid sunt tensiuni între conducere și doi jucători importanți, cu meciuri la echipa națională. E vorba de portarul Marian Aioani, 26 de ani, și de fundașul Cristi Manea, 28 de ani. Cei doi ar fi pe făraș în acest moment.

Se pare că Aioani, portar care tocmai a fost selecționat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, de pe 2 și 6 iunie, ar fi fost pus pe lista de transferuri la Rapid. Tensiunile de la Rapid nu se rezumă doar la acest aspect. FANATIK a mai aflat un alt lucru greu de explicat în ceea ce-i privește pe aceiași fotbaliști. Atât Aioani, cât și Manea, nu și-au mai primit salariile de două luni. S-a întâmplat asta în condițiile în care ceilalți jucători și-au primit banii.

  • 1,5 milioane de euro este cota lui Marian Aioanu, conform Transfermarkt – 34 de meciuri a jucat în toate competițiile portarul
  • 1,5 milioane de euro este cota lui Cristian Manea. Fundașul a evoluat în 25 de meciuri la Rapid în ultimul sezon

Ce acuzații grave i-au adus fanii de la Rapid lui Aioani în acest sezon

În finalul sezonului de play-off, chiar în timpul meciului Rapid – CFR Cluj, portarul gazdelor, Marian Aioani, a fost luat la țintă de către proprii fani. Reacțiile dure de pe Giulești au venit după ce Aioani a părăsit terenul accidentat după doar două minute din jocul cu Dinamo. La meciul din runda a 7-a de play-off, o parte dintre ultrașii rapidiști i-au strigat ”blatistule” și ”ți-ai luat banii din China?”.

Atunci, fotbalistul a fost acuzat că ar fi jucat la pariuri înaintea meciului cu Dinamo și din această cauză a cerut să fie schimbat în minutul 2. La FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a explicat de ce a fost schimbat portarul. ”S-a accidentat la antrenamentul oficial, cu o zi înainte de joc. În dimineața meciului a făcut RMN, a făcut tratament la baza de pregătire, a făcut un antrenament ușor, niște mișcări.

Unii au spus că portarii Rapidului au ieșit târziu la încălzire înaintea meciului, dar echipa a ajuns mai târziu la Arena Națională pentru că a fost foarte aglomerat. A mers în sală la Arena Națională, a făcut prevenție, stretching, a ieșit la încălzire. La ultima centrare pe care i-a dat-o Hotoboc, pe bătaie când a vrut să sară a simțit în zona respectivă o înțepătură. A mers imediat la vestiar, a făcut o puncție cu niște ace, pentru că își dorea foarte să joace și își dădea seama de importanța jocului. A zis că își asumă riscul de a face o ruptură și a sta 2-3 luni și că vrea să joace. L-a întrebat pe doctorul echipei care este procedura sau ce poate să mai facă pentru a putea fi în teren”, a declarat Niță.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
