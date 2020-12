Tensiune în Turcia. Românii lui Gaziantep, în frunte cu Marius Șumudică, duel cu Istanbul Bașakșehir

După ce Sebastian Colțescu și Octavian Șovre au avut de înfruntat furia turcilor la începutul săptămânii, este rândul lui Maris Șumudică să dea piept cu Istanbul Bașakșehir.

Cei doi arbitri români au fost implicați într-un uriaș scandal de rasism la meciul turcilor de pe terenul lui PSG. Acum, Gaziantep vrea să se apropie de primele locuri după duelul cu formația la care lucrează Pierre Webo.

Tot în acest weekend, au fost sau vor fi implicați în dueluri tari și alți stranieri români. Printre ei, Ianis Hagi și Ionuț Nedelcearu. Ambii vor juca astăzi, 13 decembrie.

Meci tare în Turcia. Șumi, față în față cu Demba Ba și Pierre Webo

După izbucnirea scandalului de rasism din Liga Campionilor, turcii de la Istanbul Bașakșehir au ajuns în atenția lumii fotbalului. Subiectul nu avea cum să îi scape nici lui Marius Șumudică, cel care i-a criticat dur pe Sebastian Colțescu și pe Octavian Șovre. El i-a acuzat pe cei doi de aroganță.

„Cred că el (n.r. – Sebastian Colţescu) a greşit. (…) Atâta aroganţă din partea unui tuşier, domnul Şovre, n-am întâlnit în toată cariera mea de jucător şi de antrenor. Acest om mă trata ca şi cum nu ne-am fi văzut niciodată. Cred că aseară (n.r marți, 8 decembrie) Sebastian Colţescu din punct de vedere profesional a încheiat cu arbitrajul”, a spus Șumudică după incidentele din Liga Campionilor, conform news.ro.

Deși nu a avut nimic de spus despre reacția celor de la Istanbul Bașakșehir, care i-ar fi numit pe români „gypsy”, așa cum FANATIK a informat, Șumudică va avea ocazia să dea ochii în această seară cu Pierre Webo și Demba Ba, doi dintre protagoniștii incidentelor de la Paris. Ar putea juca în Istanbul Bașakșehir – Gaziantep și românii Alin Toșca și Alexandru Maxim.

Duelul va avea loc de la ora 18:00 și va fi unul important pentru situația din clasament. Gaziantep este pe 11, cu 15 puncte. Tot atâtea are și Bașakșehir, clasată pe 12. Dacă bate, echipa lui Șumudică se poate gândi chiar la primele locuri, întrucât mai are și o restanță de disputat. Cu toate acestea, gazdele sunt favorite pentru acest duel.

Dueluri și pentru Ianis Hagi și Ionuț Nedelcearu

Nu doar Șumudică, Toșca și Maxim vor avea de dus un duel greu astăzi. Ar putea juca și Ianis Hagi, pentru Rangers, dar și Ionuț Nedelcearu, în meciul pe care AEK Atena îl are de disputat în prima ligă din Grecia. Pentru Ianis Hagi, golul marcat la mijlocul săptămânii în Europa League ar putea reprezenta un argument bun în vederea revenirii în primul 11 al lui Steven Gerrard.

Rangers are de jucat un meci dificil, pe terenul lui Dundee United. Echipă de tradiție, Dundee este pe locul 6, însă a demonstrat în acest sezon că reprezintă o echipă greu de bătut acasă. Dacă învinge, Rangers se poate distanța în fruntea clasamentului, ajungând la 47 de puncte. Rivalii de la Celtic au 31 de puncte și două meciuri în minus. Duelul va avea loc de la ora 14:00.

Tot duminică, de la ora 17:15, vor juca Ionuț Nedelcearu și AEK Atena. Formația românului se deplasează la Smyrnis și are nevoie de victorie pentru a fi sigură că rămâne în lupta pentru primele poziții. AEK este acum pe locul patru, cu 19 puncte. Liderul Olympiakos are 25 de puncte, iar între cele două formații mai sunt și PAOK și Aris, ambele cu câte un meci în plus.

Tot duminică va juca și Eric Bicfalvi, pentru Ural, în deplasarea de la ȚSKA Moscova. Alți stranieri care ar putea evolua astăzi sunt Nicușor Stanciu, în Slavia Praga – Slovan Liberec sau Claudiu Keșeru și Dragoș Grigore în Ludogorets – Cerno More.

Succes important pentru Cosmin Olăroiu și victore pentru trupa lui Chiricheș

Unii dintre românii de peste hotare au jucat deja în etapa acestui final de săptămână. Sâmbătă dimineața, echipa lui Cosmin Olăroiu s-a calificat în finala cupei din China, după ce a eliminat-o la penalty-uri pe Tianjin Teda. Vejle, formația lui Costel Gâlcă, a pierdut vineri cu 1-3 la Randers, în vreme ce Dinamo Kiev, trupa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a remizat 2-2 cu Kolos Kovalivka.

Loți Boloni și Panathinaikos au învins-o cu 2-0 pe Giannina și au urcat pe locul 5 în Grecia, în vreme ce Adrian Ursea și Nice vor juca și ei astăzi, de la ora 12, contra lui Rennes.

Vlad Chiricheș și Sassuolo își continuă parcursul excelent în Serie A. Deși nu a putut evolua, fiind accidentat, căpitanul naționalei României s-a bucurat de o victorie importantă a colegilor săi. Sassuolo s-a impus cu 1-0 în fața lui benevento și este din nou pe locul 2, la patru puncte în spatele liderului AC Milan.

Un alt tricolor, Alexandru Băluță a jucat 79 de minute în victoria formației Academia Pușkaș scos 2-1 la Ujpest. Echipa românului este acum pe locul 3 în Ungaria și se poate gândi serios la cupele europene.