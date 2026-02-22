Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri”

ADVERTISEMENT

Rapid a obținut toate cele trei puncte în derby-ul etapei 28 din SuperLiga. Giuleștenii s-au impus cu 2-1 grație golurilor înscrise de Andrei Borza și Daniel Paraschiv. La o zi distanță, Victor Angelescu a mărturisit că a existat tensiune în vestiar înaintea partidei.

Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo

Până la victoria obținută în fața lui Dinamo București, Rapid București venea după trei partide dezamăgitoare. Giuleștenii au suferit o înfrângere cu Farul Constanța și au remizat cu Petrolul Ploiești în SuperLiga, iar între timp au fost eliminați din Cupa României, după 1-1 cu CFR Cluj.

Cum rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor, în vestiar a existat o stare de tensiune. Victor Angelescu a recunoscut că ultimele meciuri au afectat moralul echipei, însă s-a declarat fericit că jucătorii pregătiți de Costel Gâlcă reușit să depășească momentul dificil și să se impună în derby-ul cu Dinamo.

„A fost o tensiune normală în vestiar, dar nu neapărat din cauza acestui lucru, că nu au fost rezultate. Înaintea oricărui derby sau meci important există o astfel de tensiune.

Noi veneam după un rezultat slab la Constanța, nu avea cum să nu fie tensiune. Cred că discuțiile care au avut loc în sânul echipei au ajutat și ne-am dat seama ce ar trebui să facem la acest meci. Am avut altă atitudine. E normal să fie presiune, să fie nemulțumiri, suntem la Rapid, cu nu altundeva”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Eforturi mari făcute de Rapid pentru ca meciul cu Dinamo să aibă loc

În continuare, Victor Angelescu a amintit că s-au făcut eforturi mari ca partida cu Dinamo să se dispute. În , însă, cu ajutorul voluntarilor și persoanelor din club, Arena Națională a arătat foarte bine la ora jocului.

„S-au făcut eforturi mari ca stadionul să fie ok, a nins nonstop. Țin să le mulțumesc tuturor, celor din club, voluntarilor care au ajutat ca noi să ne desfășurăm meciul în condiții foarte bune pentru vremea de afară.

Acesta e singurul regret, că un astfel de derby a avut parte de o asemenea vreme. Ar fi fost mult mai mulți oameni la stadion dacă vremea ținea cu noi. Nu s-a pus problema ca meciul să nu se dispute, știam că putem face eforturi și nu sunt prea multe date pe care poți să reprogramezi. Știam că putem organiza cum trebuie, iar meciul să fie dus la final”, a conchis Victor Angelescu.

, la egalitate cu Dinamo, 52 de puncte ambele. Lider este Universitatea Craiova, cu 53 de puncte, însă oltenii au un meci mai puțin disputat.