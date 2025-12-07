Tensiune la alegerile pentru Primăria Capitalei. Disperare mare în culise. Cătălin Drulă: „Cursa e foarte strânsă”

ADVERTISEMENT

Alegerile pentru Primăria Capitalei provoacă îngrijorări în rândul politicienilor, asta deoarece prezența la vot în prima parte a zilei de duminică, 7 decembrie 2025, este mai mică față de cea din 2024.

Tensiune în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Îngrijorare la USR

Pentru locul lăsat liber de Nicușor Dan, ales în luna mai președinte al României, se bat câteva nume importante ale politicii, iar pe primul loc poate fi oricine la finalul zilei, având în vedere că sondajele din ultimele zile arată o luptă foarte strânsă.

Se pare că bătălia imprevizibilă este deja o realitate, căci în ziua votului, chiar dacă nu avem date exacte despre cum s-a votat, partidele primesc informații din teritoriu și au conturat un tablou despre cum arată tendințele. Candidatul USR, , a transmis un mesaj pe grupul său de Whatsapp prin care îi îndeamnă pe oameni să își convingă apropiații să voteze, căci situația nu pare să fie strălucitor.

Drulă apare în clipul de pe Whatsapp împreună cu președintele partidului, Dominic Fritz, și, deși spune că îngrijorările sunt evidente, speră că lucrurile vor ieși cu bine la finalul zilei.

Cătălin Drulă: „Cursa este foarte strânsă”. Fritz: „Sunt un pic îngrijorat”

„Sunt aici, alături de domnul Dominic Fritz, suntem în dispozitivul de campanie. Azi e ziua votului. Am fost și eu la vot, alături de familie. Am fost cu copiii, cu Matei și Victor, au văzut cum se votează. Haideți cât mai repede, nu ne mai dați emoții, mergeți la vot, căci fiecare vot contează. Eu am un sentiment bun despre cum va arăta finalul zilei. Prezența mică crește forța fiecărui vot. Vorbește cu 3 prieteni să vină la vot. Cursa este foarte strânsă!”, le-a spus Drulă susținătorilor săi.

„Sunt un pic îngrijorat de prezența mică, ceea ce întotdeauna pentru o democrație nu e bine, dar asta înseamnă că fiecare vot contează cu atât mai mult și asta înseamnă că acum e șansa voastră nu doar să ieșiți la vot, ci și să sunați încă 2-3 persoane cu buletin de București să meargă la vot. Aceste alegeri sunt foarte importante nu doar pentru capitală, ci pentru toată țara”, a declarat