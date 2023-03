Tensiune la conferința de presă a Belarusului la București înaintea duelului cu România. Ce l-a enervat pe selecționer: „Următoarea întrebare”

Georgy Kondratyev, selecționerul Belarusului și Nikita Stepanov, fundașul echipei, au susținut luni seară la București conferința de presă în etapa a 2-a din preliminariile Euro 2024. Cei doi au refuzat să vorbească despre .

Tensiune la conferința de presă a Belarusului la București. Ce l-a deranjat pe selecționerul Georgy Kondratyev: „V-am zis de la bun început!”

Inevitabil, Georgy Kondratyev a primit întrebarea potrivit căreia fotbaliștii săi ar fi afectați de faptul că UEFA urmărește excluderea Belarusului din competițiile europene, din cauza faptului că susține alături de Rusia invazia Ucrainei.

Vizibil deranjat, selecționerul naționalei din Belarus a îndreptat microfonul spre ofițerul de presă al naționalei care va fi oaspete pe Arena Națională, marți, 28 martie, ora 21:45. „De la bun început, v-am zis că această conferință e dedicata meciului cu România! Aici sunt prezenți și cei de la UEFA, întrebați-i pe ei!”, a declarat reprezentantul media.

Pe 4 aprilie, la o săptămână de la meciul României cu Belarus, UEFA se va reuni într-un comitet executiv pentru a analiza posibila excludere a Belarusului din competițiile europene, inclusiv din preliminariile Euro 2024. În prima etapă, selecționata lui Georgy Kondratyev a pierdut cu Elveția, scor 0-5 la Novi Sad.

Nikita Stepanov, deranjat la conferința de presă premergătoare duelului România – Belarus: „Următoarea întrebare”

Nikita Stepanov, fundașul naționalei Belarusului și a celor de la FK Atyrau, a fost întrebat, de asemenea, despre posibila excludere a Belarusului din competițiile europene. În vârstă de 26 de ani, Nikita Stepanov a refuzat să vorbească despre subiect.

„Următoarea întrebare, vă rog”, a fost răspunsul dat de fotbalistul bielorus. Ulterior, fotbalistul a precizat că șansele la victorie sunt egale și a mărturisit că cele 5 goluri încasate de Belarus de la Elveția nu vor conta în meciul cu România.

„Șansele sunt 50-50. Echipa României este una foarte bună. România este puternică ca și grup, nu neapărat ca individualități. Întra-adevăr am luat 5 goluri de la Elveția, însă mâine este cu totul alt meci”, a declarat Nikita Stepanov, la conferința de presă.

Selecționerul Belarusului și-a dezvăluit strategia la conferința de presă premergătoare meciului cu România: „Am menajat trei jucători pentru acest meci”

Georgy Kondratyev a recunoscut că pe lângă absențele de la meciul cu Elveția, scor 0-5 în prima etapă din grupa I a preliminariilor Euro 2024, a menajat trei jucători pentru duelul cu România de pe Arena Națională. Răzvan Marin este preferatul bielorusului din echipa României.

„Mi s-a părut că România nu a forțat cu Andorra. Am avut și jucători accidentați, iar la meciul cu Elveția am menajat trei jucători pentru acest meci. România are un grup puternic însă mie cel mai mult îmi place de Marin”, a declarat Georgy Kondratyev.

România este neînvinsă în cele șase dueluri cu Belarus. În ultima partidă, „tricolorii” s-au impus, scor 5-3 pe stadionul „Ilie Oană” într-un meci amical. La partida din urmă cu trei ani, „tricolorii” au condus și cu 5-0, însă bielorușii au revenit pe final.