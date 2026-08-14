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Tensiune la FC Botoșani înainte de meciul cu FCSB. Valeriu Iftime a răbufnit în direct: „Tot felul de binevoitori care-mi propun antrenori!”

Înaintea unui meci extrem de important pentru echipa sa, în Capitală cu FCSB, Valeriu Iftime a reacționat dur față de zvonurile legate de o eventuală demitere a lui Marius Croitoru.
Adrian Baciu
14.08.2026 | 07:15
Tensiune la FC Botosani inainte de meciul cu FCSB Valeriu Iftime a rabufnit in direct Tot felul de binevoitori caremi propun antrenori
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă cu Marius Croitoru la FC Botoșani. Este postul său în pericol? Sursa foto: colaj Fanatik
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FC Botoșani se află într-o companie deloc selectă de trei echipe din SuperLiga care nu au câștigat încă niciun meci în acest sezon. Astfel, automat, în presă au apărut zvonuri privind o posibilă schimbare a lui Marius Croitoru (45 de ani) de la timona formației moldave. Valeriu Iftime (66 de ani) a reacționat ferm și a făcut lumină în această chestiune.

Este în pericol postul lui Marius Croitoru la FC Botoșani? Răspunsul lui Valeriu Iftime

După 4 etape scurse din sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga, FC Botoșani are doar 3 puncte, după 3 remize și un eșec. Automat, în presă au început să apară materiale legate de o posibilă înlocuire a lui Marius Croitoru. Intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, patronul echipei din Moldova a spus cum stau lucrurile, de fapt, și care sunt șansele ca actualul tehnician să plece.

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Îmi pare rău că presa, care e un instrument important în lumea modernă și care ar trebui să informeze, nu să creeze doar stări de angoasă, publică astfel de informații nesustenabile. Nu caut niciun antrenor. Avem antrenor. Nu știu de unde a apărut schema asta”, spune Iftime. Întrebat de varianta de antrenor vehiculată în media, cea a lui Florin Constantinovici, patronul lui FC Botoșani a replicat:

Nu-l cunosc pe domnul Florin Constantinovici. Înțeleg că, în vară, Marius Croitoru a vorbit cu domnul Constantinovici să vină antrenor secund la Botoșani, în echipa lui. Eu nu-l cunosc, n-am vorbit cu dumnealui, nu știu cum arată și vă rog să mă credeți. Nu vine niciun antrenor la Botoșani, orice funcție aș avea eu, deocamdată, fără ca eu să știu. Dar dacă eu n-am vorbit niciodată cu dumnealui, dacă nu-l știu și dacă nu mi-am pus această problemă, înseamnă că ar trebui să închidem acest subiect”.

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Valeriu Iftime a răbufnit față de zvonurile legate de schimbarea lui Croitoru: „Tot felul de binevoitori care-mi propun antrenori!”

Pe de altă parte, în condițiile în care FC Botoșani nu are rezultate, există unele personaje care îl „ispitesc” pe Valeriu Iftime cu tot felul de variante pentru banca tehnică. Tot la FANATIK SUPERLIGA, patronul echipei din nordul Moldovei a dezvăluit că: „Există tot felul de binevoitori care-mi trimit antrenori… Oferte de antrenori. Le-am zis: ‘Măi, dar v-am cerut eu?’”

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Întrebat dacă Marius Croitoru va avea probleme în cazul unui eșec cu FCSB, luni, în etapa a 5-a din SuperLiga, Valeriu Iftime a dat asigurări că nu se pune problema schimbării băncii tehnice. „(n.r. Marius Croitoru poate să stea liniștit dacă îl bate FCSB?) Poate să stea liniștit. La modul cel mai sincer și cel mai fair, ar fi lipsit de orice logică pentru mine să mă leg acum de Marius. E adevărat că e trist, iar atunci când nu îți iese ca antrenor toate apele ți se îneacă. Eu cred că el are suficiente argumente să creadă în el”.

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Tensiune la FC Botoșani înainte de meciul cu FCSB. Valeriu Iftime a răbufnit în direct: „Tot felul de binevoitori care-mi propun antrenori!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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