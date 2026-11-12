Tensiune la naționala Franței. Ruptură între Kylian Mbappe și Zinedine Zidane?

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Relația dintre Kylian Mbappe și Zinedine Zidane nu se ridică, cel puțin deocamdată, la nivelul celei pe care căpitanul Franței a avut-o cu predecesorul Didier Deschamps. Presa din Hexagon a scris despre primele tensiuni apărute la echipă după preluarea lui „Zizou”.

Probleme în paradis? Ce au scris francezii despre relația Kylian Mbappe și Zinedine Zidane

„Les Bleus” ar trece în prezent printr-o perioadă tensionată. Potrivit starul lui Real Madrid, , nu este de acord cu cele mai multe decizii tactice ale noului selecționer. Chiar faptul că a fost pus să evolueze pe postul de extremă stânga, în victoria cu 1-0 în fața Turciei, este unul dintre exemplele relevante. Mbappe s-a obișnuit să joace, la fel ca la echipa de club, atacant central, iar la cel mai recent meci la echipa națională nu a mai primit același rol, „Zizou” folosindu-l pe Ousmane Dembele în centru.

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Presa din Hexagon a mai scris și că Mbappe a absentat la ultimul antrenament și este incert pentru partida cu Italia din Nations League, care . Conștient că un asemenea conflict mocnit poate afecta moralul și parcursul echipei naționale, Zinedine Zidane intenționează să poarte discuții lămuritoare și să „repare” această relație în zilele următoare, considerând că Mbappe este pilonul de bază al naționalei puternice pe care și-o dorește în viitorul apropiat.

Zinedine Zidane și-a îndeplinit visul

Franța a încheiat CM 2026 pe locul 4, după ce a pierdut finala mică în fața Angliei. Imediat după turneul final, mandatul lui Didier Deschamps, care dura din 2012, a luat sfârșit. Naționala Cocoșului Galic a fost preluată ulterior de Zinedine Zidane, după ani de speculații legate de posibila sa venire pe banca tehnică. El declara că și-a văzut visul îndeplinit. „Pentru mine, asta este un vis; pot spune că, în acești patru-cinci ani, am primit oferte de la diverse cluburi și le-am refuzat pentru că voiam doar să merg în Franța – era singurul lucru pe care îmi doream să-l fac. Am privit întotdeauna această echipă din Franța atât ca suporter, cât și ca viitor selecționer. Nu o să ascund asta”, declara fostul mare fotbalist la .

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În calitate de antrenor, Zinedine Zidane a cunoscut succesul la Real Madrid, pentru care a și jucat în cariera sa de fotbalist profesionist. Cu madrilenii a reușit să câștige Champions League în 3 sezoane consecutive (15/16, 16/17 și 17/18), Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor, toate de câte 2 ori. El rămăsese liber de angajament după ce se despărțea pentru a doua oară de Real Madrid în 2021.