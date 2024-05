Tensiune la Rapid între jucătorii români și grupul kosovar? Dezvăluiri din culise: „Niculae îi scoate la masă. Poate e masa de adio!”

Robert Niță a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici, într-un dialog 1 la 1 la FANATIK SUPERLIGA, unde au dezbătut subiectul Rapid București. Emisiunea este live pe website în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, dar și la ediții speciale.

Conflictele dintre români și kosovari

De-a lungul timpului, a existat zvonul că jucătorii Rapidului ar fi împărțiți pe grupuri bazate pe naționalitate. Conform lui Robert Niță, acesta nu știe de un conflict mocnit între cele două „bisericuțe“. Un scandal recent a fost cu kosovarul .

De asemenea, Robert Niță a spus că rapidiștii vor avea astăzi o masă împreună în oraș, fiind o tradiție. Ar putea fi ultima masă a lui Daniel Niculae din calitate de președinte al clubului, care va demisiona, .

„Nu am auzit, sincer. Mie mi s-a părut pe la antrenamente că atmosfera este ok. E adevărat, la primul meci, parcă nu și-ar fi pasat cum am fi dorit noi. Mie mi s-a părut ok. Ies împreună la masă. Dacă nu mă înșel, cred că astăzi vor ieși împreună să mănânce, toată echipa.

Împreună cu președintele Niculae, cu staff-ul, tot grupul. Nico a fost colegul meu și chiar dacă ne-am înjurat noi când jucam, suntem prieteni. Nu știu dacă e masa de adio, dar e o tradiție. Ei au fost de-a lungul timpului“, a spus Robert Niță.

Glume de vestiar din timpul lui Robert Niță

Horia Ivanovici a discutat despre zvonul că Paul Iacob i-ar fi aruncat ghetele la coșul de gunoi lui Rrahmani. Robert Niță nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, ci a oferit un exemplu din cariera sa de jucător.

„Mai sunt glume, și eu mai făceam glume. Stăteam lângă Măldărășanu, eu și Nae Constantin, erau ploieșteni amândoi. Îi mai luam ghetele lui Măldă, și îi mai luam câte o gheață și aruncam în coșul de gunoi. ‘Aruncă-le, mă, ghetele astea, că ai fost trompetă’.

Mai ratam câte una și îl mai găseam încălțat cu ghetele mele. Eu înnebunesc, fotbaliștii care își împrumută ghetele. Gheata e unelta ta, prinde formă, conturul piciorului, nu poți să dai gheata unui alt coleg.

Când l-am văzut pe Măldărășanu cu ghetele mele în picioare, am zis că îl omor ‘Bă, nu ești sănătos, dă alea jos din picioare’ și îmi zice râzând ‘Auzi, mă, stai liniștit că le-am luat și pe astea să dea goluri, că tu nu prea marchezi’. Nu cu răutate“, a mai adăugat Robert Niță, în exclusivitate.