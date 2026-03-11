Tensiune maximă înainte de derby-ul Ardealului! Fanii lui CFR au dat foc la un fular cu însemnele rivalei U Cluj! Video

ADVERTISEMENT

Se aprind spiritele înainte de startul play-off-ului din Superliga României. Duminică seara, în timpul meciului pe care CFR Cluj l-a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Dinamo, în ultima etapă a sezonului regular, ultrașii din peluza feroviară au dat foc unui fular cu însemnele echipei rivale Universitatea Cluj.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo și intră cu motoarele turate în play-off

Sezonul regular din Superliga României s-a încheiat cu un derby în Gruia. CFR a primit vizita celor de la Dinamo, echipă înfrățită cu U Cluj. Formația lui Daniel Pancu a câștigat clar partida cu scorul de 2-0 și s-a apropiat și mai mult de Universitatea Craiova înainte de startul play-offului.

Atmosfera din tribune a fost una frumoasă. Fanii celor de la CFR și-au împins favoriții de la spate, iar dinamoviștii au primit sprijin și din partea suporterilor de la Universitatea. Până la urmă însă, formația din Gruia a avut câștig de cauză. Ardelenii au luat cele trei puncte după ce i-au învins pe bucureșteni cu 2-0.

Suporterii CFR au dat foc unui fular cu Universitatea Cluj!

A existat și un incident în peluză. Suporterii celor de la CFR au dat foc unui fular al Universității Cluj. Este bine cunoscută rivalitatea dintre cele două echipe din orașul de pe Someș. În play-off vom avea parte de două derby-uri ale Ardealului care se anunță extrem de interesante, întrucât cele două formații sunt aproape de primul loc din Superliga.

Primul episod va avea loc chiar luni, pe 17 martie, în prima etapă a play-offului Superligii. Universitatea va primi vizita celor de la CFR. Rămâne acum de văzut dacă suporterii Șepcilor Roșii se vor răzbuna după ce feroviarii le-au ars un fular în timpul meciului cu Dinamo București, care s-a jucat în Gruia.

Suporterii ambelor echipe s-au supărat după ce LPF a modificat programul primei etape din play-off. Deși meciul are o miză uriașă, nu se va juca în weekend. Liga a ales să programeze FCSB – Metaloglobus, partidă din play-out, sâmbătă seara, și să împingă derby-ul Clujului pentru ziua de luni, 17 martie.