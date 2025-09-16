Sport

Tensiune maximă la echipele de handbal! Măsurile de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan ar putea afecta bugetele pe anul 2026

Măsurile de austeritate se simt încă din acest sezon la handbal, mai multe echipe fiind forţate să se retragă din campionat. Lucrurile s-ar putea agrava în 2026, iar bugetele echipelor importante să se diminueze semnificativ.
Marian Popovici
16.09.2025 | 21:13
Handbalul este unul dintre sporturile lovite de criza financiară pe care o traversează ţara noastră. Încă din primele zile ale anului 2025, Gloria Buzău a anunţat că nu poate continua campionatul. Iar aşa cum FANATIK a anunţat, noul sezon a început cu trei echipe mai puţin la masculin şi două mai puţin la feminin.

CSM Odorhei, CSM Bacău și CSM Focșani (masculin), respectiv CSJ Prahova și Știința București (feminin) au anunţat că nu pot participa în campionat. Anterior, Măgura Cisnădie, deşi s-a salvat de la retrogradare, a anunţat că nu mai are un buget care să îi permită să joace în Liga Florilor.

Situaţia ar putea deveni şi mai gravă în anul 2026. Tensiunea este maximă la cluburile de handbal, în condiţiile în care toate depind de banii publici. Iar bugetele echipelor importante ar putea fi afectate de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Există temeri că bugetele formaţiilor importante ar putea fi reduse serios de măsurile de austeritate pregătite de actualul Guvern. De aceea, startul sezonului 2025-2026 este foarte turbulent, cu scandaluri uriaşe, mai ales în ceea ce priveşte arbitrajele. Asta pentru că rezultatele din prima parte ar putea determina banii pe care echipele importante le iau de la buget.

CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa, Dunărea Brăila, Rapid sau SCM Râmnicu Vâlcea au bugete între două şi patru milioane de euro, dar lucrurile ar putea suferi o schimbare dramatică din acest punct de vedere în anul 2026 şi unele formaţii să fie obligate să taie serios din bugetul pentru handbal.

Sesizări trimise premierului Bolojan: „Echipele naţionale se prăbuşesc pentru că jucătorii români nu au loc să joace la cluburi”

Mai mult, FANATIK a aflat că mai mulţi membri ai Agenţiei Naţionale pentru Sport au făcut sesizări către primul ministru privind situaţia de la handbal. Unul dintre subiectele de dispută între FRH şi ANS este nerespectarea Legii Novak, privind folosirea a 40% sportivi români pe teren:

„Deși Ordinul nr.500/2022 este emis de peste 3 ani, cluburi precum CSM București, Rapid București, Gloria Bistrița, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, Dinamo București ș.a. continua să joace uneori exclusiv cu sportive/sportivi străini, plătiți cu salarii de 10.000 – 15.000 Euro din fonduri publice.

În acest timp, echipele naționale ale României se prăbușesc în clasamentele mondiale pentru că jucătoarele și jucătorii români nu au loc să joace suficient la cluburile din România. În acest context, doar o intervenție la cel mai înalt nivel poate face ca lucrurile să intre în normal”, se arată într-una dintre sesizările trimise către Ilie Bolojan dinspre ANS.

Ilie Bolojan, sub presiune după măsurile de austeritate nepopulare

În cadrul Adunării Generale a FRH, s-a votat ca „Legea Novak” să nu se aplice în competiţiile de handbal. În acest moment, nu există niciun criteriu privind folosirea jucătorilor români sau folosirea tinerilor la meciurile din campionat.

Aşadar, la toate cluburile de handbal există temeri că din 2026 bugetele ar putea fi afectate serios de măsurile de austeritate propuse de prim-ministrul Ilie Bolojan. Măsurile nepopulare îl pun şi pe premier sub presiune, existând un semn mare de întrebare privind rămânerea acestuia în funcţie pentru următoarele luni.

  • 4.000.000 de euro este bugetul de top în Liga Florilor (Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti)
  • 5 formaţii din totalul de 28 (14 masculin şi 14 feminin) au fost forţate să se retragă în vară din motive financiare
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
