Tensiune uriașă înainte de România – Suedia! Gică și Ianis Hagi, apăsați la antrenamentul oficial. Foto + Video

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România – Suedia se va disputa luni, 5 octombrie, de la ora 21:45 pe Arena Națională. Până atunci, așa cum se procedează de obicei, selecționerul Gheorghe Hagi a organizat un ultim antrenament oficial înainte de meciul care ar putea să îi decidă soarta. Cum era de așteptat, atmosfera a fost apăsătoare la această sesiune de pregătire.

Atmosferă apăsătoare la antrenamentul oficial al echipei naționale înainte de meciul cu Suedia

La antrenament a participat și . Excepție, momentul în care i-a salutat pe cei din staff-ul naționalei și a stat de vorbă cu Florin Tănase.

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Între timp, selecționerul În puținele momente în care a zâmbit, Gică Hagi a stat de vorbă cu Mihai Stoichiță și a gesticulat intens. Dacă la alte antrenamente selecționerul se amesteca deseori cu jucătorii, de această dată a preferat să privească de pe margine primele exerciții.

Gică Hagi nu se gândește să plece de la echipa națională chiar dacă pierde meciul cu Suedia

Tensiunea din lot a fost resimțită încă de la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia. Atunci, selecționerul Hagi a fost nevoit să dribleze elegant întrebări incomode despre viitorul său sau despre meritul lui Ianis Hagi de a fi convocat la națională.

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„Asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit la națională să o fac să joace. Sper să rămân cât mai mult. E nevoie de victorie, ea aduce fericire. Vom vedea. Momentul ăla (n.r. al plecării) sper să fie cât mai târziu și să schimbăm lucrurile”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

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România se pregătește de tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului european, care va avea loc în iarnă, în condițiile în care actuala campanie din Nations League pare deja un fiasco total. Gică Hagi nu se lasă, însă, bătut și promite că va revoluționa jocul echipei naționale în viitor.

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