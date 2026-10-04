Sport

Tensiune uriașă înainte de România – Suedia! Gică și Ianis Hagi, apăsați la antrenamentul oficial. Foto + Video

România se pregătește de meciul cu Suedia, de luni 5 octombrie, care va avea loc la ora 21:45. Atmosfera a fost apăsătoare la ultimul antrenament oficial al naționalei înainte de meciul cu nordicii.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
04.10.2026 | 21:56
Tensiune uriasa inainte de Romania Suedia Gica si Ianis Hagi apasati la antrenamentul oficial Foto Video
EXCLUSIV FANATIK
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Ianis Hagi, îngândurat la antrenamentul naționalei FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK.
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România – Suedia se va disputa luni, 5 octombrie, de la ora 21:45 pe Arena Națională. Până atunci, așa cum se procedează de obicei, selecționerul Gheorghe Hagi a organizat un ultim antrenament oficial înainte de meciul care ar putea să îi decidă soarta. Cum era de așteptat, atmosfera a fost apăsătoare la această sesiune de pregătire.

Atmosferă apăsătoare la antrenamentul oficial al echipei naționale înainte de meciul cu Suedia

La antrenament a participat și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF fiind mai degrabă un observator tăcut. Excepție, momentul în care i-a salutat pe cei din staff-ul naționalei și a stat de vorbă cu Florin Tănase.

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Între timp, selecționerul Gheorghe Hagi a fost îngândurat, la fel cum a fost și fiul Ianis Hagi. În puținele momente în care a zâmbit, Gică Hagi a stat de vorbă cu Mihai Stoichiță și a gesticulat intens. Dacă la alte antrenamente selecționerul se amesteca deseori cu jucătorii, de această dată a preferat să privească de pe margine primele exerciții.

Selecționerul Hagi, supărat
Selecționerul Hagi, supărat. FOTO FANATIK

Gică Hagi nu se gândește să plece de la echipa națională chiar dacă pierde meciul cu Suedia

Tensiunea din lot a fost resimțită încă de la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia. Atunci, selecționerul Hagi a fost nevoit să dribleze elegant întrebări incomode despre viitorul său sau despre meritul lui Ianis Hagi de a fi convocat la națională.

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„Asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit la națională să o fac să joace. Sper să rămân cât mai mult. E nevoie de victorie, ea aduce fericire. Vom vedea. Momentul ăla (n.r. al plecării) sper să fie cât mai târziu și să schimbăm lucrurile”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

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România se pregătește de tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului european, care va avea loc în iarnă, în condițiile în care actuala campanie din Nations League pare deja un fiasco total. Gică Hagi nu se lasă, însă, bătut și promite că va revoluționa jocul echipei naționale în viitor.

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Ianis Hagi, supărat la antrenament
Ianis Hagi, supărat la antrenament. FOTO Fanatik

Tensiune

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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