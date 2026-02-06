News

Tensiuni în creștere între două state NATO din apropierea României. „Activarea sistemului a provocat panică”

Un avertisment maritim a declanşat o nouă criză regională, cu acuzații de provocare, revendicări teritoriale și presiuni politice care zguduie coeziunea NATO.
Daniel Spătaru
06.02.2026 | 19:35
Tensiuni in crestere intre doua state NATO din apropierea Romaniei Activarea sistemului a provocat panica
SPECIAL FANATIK
Vechile dispute istorice au răbufnit zilele acestea între două state membre NATO Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Unitatea NATO a fost pusă la încercare la începutul acestui an, când ameninţarea lui Donald Trump că va prelua Groenlanda prin forţă de la Danemarca, a stârnit protestul membrilor europeni ai Alianţei. La nici o lună de zile de la evenimente, un nou conflict a izbucnit între alte două ţări care fac parte din organizaţia militară.

Sistemul „Navtex” e folosit tot mai des ca instrument de marcare a suveranităţii

Problema apărută acum are rădăcini mai vechi şi este legată de drepturile de exploatare în Mediterana de Est, dar un eveniment petrecut joi i-a readus pe vechii rivalii Grecia şi Turcia în conflict deschis. „Turcia face cereri unilaterale și revendicări teritoriale care nu au nicio bază legală și nu pot fi discutate serios”, spune Konstantinos Filis , director de cercetare la Institutul de Relații Internaționale din Atena. Analiştii turci nu se lasă nici ei mai prejos, iar Fuat Aksu, politolog la Universitatea Tehnică Yildiz din Istanbul răspunde: „Grecia se așteaptă ca Turcia să îi îndeplinească întotdeauna cererile și să facă concesii”.

ADVERTISEMENT

Conflictul s-a acutizat însă de joi după-amiază, când Turcia a folosit sistemul „Navtex”, utilizat în mod obişnuit în afacerile maritime, pentru a avertiza cu privire la riscurile de securitate și activitățile militare grecești. Problema este una de jurisdicție pentru situația din Mediterana de Est: cine are dreptul să se declare responsabil pentru chestiunile de securitate? În ultimii ani, cele două țări au folosit frecvent sistemul Navtex nu doar pentru siguranța navigației, ci mai ales ca pe un instrument politic de marcare a suveranității.

Opozanţii greci îl critică pe premierul Mitsotakis: „Turcia fură jumătate din Marea Egee, dar guvernul nostru nu vede niciun motiv de îngrijorare”

Emiterea unei astfel de alerte de către Turcia într-o zonă pe care Grecia o consideră zonă economică exclusivă proprie este văzută ca o provocare directă. Atena vorbește despre o încercare ilegală a vecinului său de a-și extinde apele teritoriale, în timp ce reputatul săptămânal elen To Vima consideră acest lucru „o nouă provocare turcească”. La rândul său, ziarul turcesc proguvernamental Türkiye admite că „Activarea sistemului Navtex a provocat panică în Grecia și a schimbat status quo-ul din Marea Egee”.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Pentru premierul grec Kyriakos Mitsotakis, disputa privind Navtex înseamnă și mai multă presiune asupra sa din partea dreptei. „Turcia fură jumătate din Marea Egee, dar guvernul nostru nu vede niciun motiv de îngrijorare”, se plânge Kyriakos Velopoulos, liderul partidului populist de dreapta Soluția Greacă (EL), care, conform sondajelor, se află pe locul trei în preferinţele electoratului.

ADVERTISEMENT
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat...
Digisport.ro
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat în spital, n-a stat pe gânduri

Teoria celor 23 de insule cu statut de demilitarizare

Grecia și Turcia se află de zeci de ani într-o dispută privind platforma continentală din largul coastei Turciei, exploatarea resurselor naturale și potențiala extindere a apelor teritoriale din Marea Egee. Conform doctrinei sale militare actuale „Patria Albastră” (Mavi Vatan), Turcia revendică, de asemenea, zone maritime de peste 450.000 de kilometri pătrați în largul coastelor sale. Subiectul este extrem de sensibil pentru Grecia, cu atât mai mult cu cât această listă conţine şi 23 de insule specifice cu statut de demilitarizare.

Turcia susţine că ele au fost cedate Greciei, în 1923 şi 1947, cu condiţia de a rămâne demilitarizate, iar în momentul în care Grecia ţine pe ele soldaţi sau avioane îşi pierdeautomat dreptul de proprietate sau severanitate asupra acestor insule. În apărarea ei, Atena invocă dreptul la autoapărare şi acuză Turcia că menține „Armata Egeei” chiar pe coasta opusă și folosește frecvent drone și avioane pentru a survola aceste insule.

ADVERTISEMENT

Între insulele aflate în discuţie se numără cele din nordul Mării Egee – Samothraki, Lemnos, Lesvos, Chios, Samos și Ikaria, dar şi cele 14 insule din grupul Dodecanezelor, între care cele mai cunoscute sunt Rhodos, Kos, Patmos şi Kharpatos, care au fost cedate Greciei de Italia, după Al Doilea Război Mondial. Escaladarea conflictului turco-elen vine în ajunul unei importante vizite pe care premierul grec Kyriakos Mitsotakis urmează să o întreprindă la Ankara săptămâna viitoare, unde va avea o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan

O achiziție secretă făcută de Pentagon naște tensiuni uriașe. SUA au cumpărat din...
Fanatik
O achiziție secretă făcută de Pentagon naște tensiuni uriașe. SUA au cumpărat din Israel arme extrem de periculoase, de sute de milioane de dolari. Ce sunt munițiile cu fragmentație
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul:...
Fanatik
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
Impactul raportului din SUA, în România: oamenii sunt influențați de știrile false. INSCOP:...
Fanatik
Impactul raportului din SUA, în România: oamenii sunt influențați de știrile false. INSCOP: „Unii politicieni de la noi și-au denigrat propria țară”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Giovanni Becali, îndurerat de ce s-a ales de relația sa cu fostul mare...
iamsport.ro
Giovanni Becali, îndurerat de ce s-a ales de relația sa cu fostul mare jucător român: 'Era copilul nostru! Niciodată nu s-a mișcat fără mine, nu știu ce s-a întâmplat'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de...
Observatornews.ro
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!