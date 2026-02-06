Tensiuni în creștere între două state NATO din apropierea României. „Activarea sistemului a provocat panică”

ADVERTISEMENT

Unitatea NATO a fost pusă la încercare la începutul acestui an, când ameninţarea lui Donald Trump că va prelua Groenlanda prin forţă de la Danemarca, a stârnit protestul membrilor europeni ai Alianţei. La nici o lună de zile de la evenimente, un nou conflict a izbucnit între alte două ţări care fac parte din organizaţia militară.

Sistemul „Navtex” e folosit tot mai des ca instrument de marcare a suveranităţii

Problema apărută acum are rădăcini mai vechi şi este legată de drepturile de exploatare în Mediterana de Est, dar un eveniment petrecut joi i-a readus pe vechii rivalii Grecia şi Turcia în conflict deschis. „Turcia face cereri unilaterale și revendicări teritoriale care nu au nicio bază legală și nu pot fi discutate serios”, spune Konstantinos Filis , director de cercetare la Institutul de Relații Internaționale din Atena. Analiştii turci nu se lasă nici ei mai prejos, iar Fuat Aksu, politolog la Universitatea Tehnică Yildiz din Istanbul răspunde: „Grecia se așteaptă ca Turcia să îi îndeplinească întotdeauna cererile și să facă concesii”.

ADVERTISEMENT

Conflictul s-a acutizat însă de joi după-amiază, când Turcia a folosit sistemul „Navtex”, utilizat în mod obişnuit în afacerile maritime, pentru a avertiza cu privire la riscurile de securitate și activitățile militare grecești. Problema este una de jurisdicție pentru situația din Mediterana de Est: cine are dreptul să se declare responsabil pentru chestiunile de securitate? În ultimii ani, cele două țări au folosit frecvent sistemul Navtex nu doar pentru siguranța navigației, ci mai ales ca pe un instrument politic de marcare a suveranității.

Opozanţii greci îl critică pe premierul Mitsotakis: „Turcia fură jumătate din Marea Egee, dar guvernul nostru nu vede niciun motiv de îngrijorare”

Emiterea unei astfel de alerte de către Turcia într-o zonă pe care Grecia o consideră zonă economică exclusivă proprie este văzută ca o provocare directă. Atena vorbește despre o încercare ilegală a vecinului său de a-și extinde apele teritoriale, în timp ce reputatul săptămânal elen To Vima consideră acest lucru „o nouă provocare turcească”. La rândul său, ziarul turcesc proguvernamental Türkiye admite că „Activarea sistemului Navtex a provocat panică în Grecia și a schimbat status quo-ul din Marea Egee”.

ADVERTISEMENT

, disputa privind Navtex înseamnă și mai multă presiune asupra sa din partea dreptei. „Turcia fură jumătate din Marea Egee, dar guvernul nostru nu vede niciun motiv de îngrijorare”, se plânge Kyriakos Velopoulos, liderul partidului populist de dreapta Soluția Greacă (EL), care, conform sondajelor, se află pe locul trei în preferinţele electoratului.

ADVERTISEMENT

Teoria celor 23 de insule cu statut de demilitarizare

privind platforma continentală din largul coastei Turciei, exploatarea resurselor naturale și potențiala extindere a apelor teritoriale din Marea Egee. Conform doctrinei sale militare actuale „Patria Albastră” (Mavi Vatan), Turcia revendică, de asemenea, zone maritime de peste 450.000 de kilometri pătrați în largul coastelor sale. Subiectul este extrem de sensibil pentru Grecia, cu atât mai mult cu cât această listă conţine şi 23 de insule specifice cu statut de demilitarizare.

Turcia susţine că ele au fost cedate Greciei, în 1923 şi 1947, cu condiţia de a rămâne demilitarizate, iar în momentul în care Grecia ţine pe ele soldaţi sau avioane îşi pierdeautomat dreptul de proprietate sau severanitate asupra acestor insule. În apărarea ei, Atena invocă dreptul la autoapărare şi acuză Turcia că menține „Armata Egeei” chiar pe coasta opusă și folosește frecvent drone și avioane pentru a survola aceste insule.

ADVERTISEMENT

Între insulele aflate în discuţie se numără cele din nordul Mării Egee – Samothraki, Lemnos, Lesvos, Chios, Samos și Ikaria, dar şi cele 14 insule din grupul Dodecanezelor, între care cele mai cunoscute sunt Rhodos, Kos, Patmos şi Kharpatos, care au fost cedate Greciei de Italia, după Al Doilea Război Mondial. Escaladarea conflictului turco-elen vine în ajunul unei importante vizite pe care premierul grec Kyriakos Mitsotakis urmează să o întreprindă la Ankara săptămâna viitoare, unde va avea o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan