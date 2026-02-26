Tensiuni în creștere la granițele României. Viktor Orban acuză Ucraina și ordonă mobilizarea de militari în punctele cheie

ADVERTISEMENT

Premierul maghiar Viktor Orban a convocat miercuri Consiliul de Apărare al ţării, iar concluziile şedinţei sunt de natură să escaladeze şi mai mult starea conflictuală care există între Budapesta şi Kiev. El a acuzat Ucraina că intenţionează să perturbe sistemul energetic al Ungariei şi a ordonat desfăşurarea armatei în jurul infrastructurii critice.

Ungaria nu mai primeşte de aproape o lună petrol din Rusia prin conducta Drujba

Ungaria nu a mai primit petrol din Rusia prin conducta Drujba din data de 27 ianuarie, iar această stare de lucruri a provocat tensiuni între Ucraina, ţară tranzitată de conductă, şi Ungaria şi Slovacia, ţările destinatare şi singurele din UE care mai au voie să importe petrol rusesc. Ambele ţări dau vina pe Kiev că a distrus deliberat conducta, în timp ce autorităţile ucrainene spun că avaria a fost cauzată de atacul dronelor ruseşti.

ADVERTISEMENT

Viktor Orban nu acceptă explicaţiile venite dinspre Kiev şi spune că datele sale arată că această închidere fără precedent are motive politice, nu tehnice. „Guvernul ucrainean pune presiune asupra Ungariei și Slovaciei printr-o blocadă petrolieră”, a transmis public şeful guvernului maghiar. Mai mult, după ce a consultat rapoartele serviciilor de securitate naţională el a acuzat dur: „Ucraina pregătește acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar”.

Viktor Orban interzice zborul dronelor într-un judeţ de la graniţa cu România

Ca urmare a acestei stări de lucruri, liderul maghiar a luat o decizie care duce la un nivel superior tensiunea de la graniţele României, anunţând desfăşurarea de soldaţi pentru a proteja infrastructura critică a ţării. „Militari și echipamente pentru prevenirea atacurilor vor fi desfășurate în apropierea instalațiilor energetice cheie. Forţe sporite de poliţie vor patrula în zonele din jurul centralelor electrice desemnate, al stațiilor de distribuție și al centrelor de control”, a anunţat Orban, după şedinţa Consiliul de Apărare al Ungariei. De asemenea, el a dispus interzicerea zborurilor cu drone în Szabolcs-Szatmár-Bereg, care are graniţă comună cu Ucraina, dar şi cu România.

ADVERTISEMENT

Măsurile fără precedent anunţate de Viktor Orban vin şi în contextul alegerilor din 12 aprilie, partidul premierului fiind devansat în sondaje de . Orban spune despre Ucraina că încearcă să provoace haos în Ungaria înaintea alegerilor și să influențeze politica internă a Ungariei prin destabilizarea energetică şi îl acuză pe Peter Magyar, liderul Tisza, că ar fi semnat „pactul secret de la Munchen”, care ar duce Ungaria în război.

ADVERTISEMENT

Ministrul maghiar pentru afaceri europene: „Aderarea Ucrainei la UE nu ar aduce pace în Ucraina, ci război în Europa”

„Da, aceasta face parte din planul de război, ca fiecare țară europeană să fie implicată în acest război. În acest moment suntem doi sau trei care vrem să rămânem în afara acestui conflict: slovaci, cehi, maghiari. Dar ei vor să ne implice și pe noi, pentru asta avem nevoie de un guvern care să spună da cererii Bruxelles-ului”, , care arată acuzator cu degetul către Ursula von der Leyen. El consideră că soarta Ungariei s-ar fi decis la Conferinţa de Securitate de la Munchen, unde liderii europeni şi-ar fi exprimat sprijinul pentru liderul opoziţiei maghiare.

Tema unui război european la scară largă a fost abordată miercuri în parlamentul de la Budapesta şi de ministrul pentru afaceri europene, Janos Boka. „Nu susținem aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, deoarece aceasta ar distruge Ungaria și Uniunea Europeană. Aderarea Ucrainei nu ar aduce pace în Ucraina, ci război în Europa”, a spus acesta, de la tribuna forului legislativ.