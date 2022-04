Tensiuni în PNL. Liderii din teritoriu încep demersurile pentru îndepărtarea lui Florin Cîțu de la conducerea partidului. “Sunt dezamăgit”. Update

În ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, Florin Cîțu a explicat că numele acestuia a fost folosit în diverse demersuri. El a mai adăugat că are o relație bună cu președintele și că acesta nu se implică în afacerile interne ale PNL.

“Sunt dezamăgit de această situație, sunt oameni cu care am pornit la drum în urmă cu șase luni. A plecat în SUA și mă întorc în țară la această situație” , a explicat Cîțu.

În plus, s-a declarat dezamăgit de modul în care au evoluat lucrurile în ultimele zile, dar și de cei cu care a câștigat președinția PNL:

Tensiunile din PNL au atins un nivel critic după ce Florin Cîțu ar fi refuzat cererea vicepreședinților formațiunii de a-și da demisia din funcția de președinte al formațiunii. Din acest motiv, liderii locali au început demersurile necesare organizării unui congres extraordinar pentru schimbarea conducerii.

Florin Cîțu nu mai este dorit la conducerea PNL

Deși zvonuri existau deja de mai multe luni, primele detalii concrete legate de față de Florin Cîțu au apărut miercuri, cu doar o zi înainte ca președintele Senatului să se întoarcă din SUA.

Sursele politice susțineau că 40 de lideri locali au semnat o scrisoare prin care îi cereau lui Florin Cîțu să demisioneze. După această schimbare la vârful PNL, conducerea formațiunii ar urma să fie asigurată de premierul Nicolae Ciucă.

Presa din țara noastră a notat că această scrisoare i-a fost oferită joi de către cei patru vicepreședinți ai PNL: Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Iulian Dumitrescu. Sursele care au oferit detalii despre întâlnire indică faptul că Cîțu a refuzat să demisioneze.

În ciuda acestui refuz, contestatarii lui Cîțu s-au pregătit pentru o astfel de situație și au început demersurile necesare la nivel local pentru organizarea unui Birou Politic Național. Acest for al PNL ar urma să decidă organizarea unui congres extraordinar pentru schimbarea conducerii.

Liderii din teritoriu au început să se organizeze împotriva lui Cîțu

Într-un vot al Biroului Politic al PNL Iași, Alexandru Muraru, președintele acestei filiale, a primit mandatul organizației sale pentru a solicita convocarea a unui Bex la București. Printre subiectele care urmează să fie discutate se numără și convocarea unui congres pentru alegerea unei noi conduceri, notează .

De asemenea, Alexandru Muraru a primit acordul colegilor săi de a convoca o ședință extraordinară a Consiliului Național al partidului. Aceasta ar urma să aibă loc pe 3 aprilie, la ora 12.

“M-am alăturat imediat colegilor mei care cred că PNL are nevoie de un proiect politic nou construit, aşa cum e o regulă nescrisă a organizaţiilor politice româneşti, în jurul celui care se află în fruntea administraţiei, care are o viziune de ansamblu asupra mersului României, care elimină blocajele sau lipsa de dialog din relaţia cu organizaţiile locale sau cu parlamentarii. Într-un partid politic, schimbarea nu este şi nu trebuie să fie privită ca o luptă pentru că partidele sunt organisme vii, instituţii supuse regulilor managementului politic”, a declarat liberalul ieșean.

Acesta a mai atras atenția asupra faptului că partidul din care face parte trebuie să se pregătească pentru cele patru curse electorale din 2024. El mai susține că doar în 2022 poate PNL să își stabilească un nou proiect politic.

”În 2024 vom avea patru tipuri de alegeri, deci singurul an în care PNL îşi poate seta un proiect politic este 2022. Am toată convingerea că făcând acum acest restart românii vor aprecia noul leadership. Românii vor profesionism, stabilitate, coerenţă, implicare, dedicaţie, onestitate, patriotism curat. Asta va oferi PNL de acum înainte”, a subliniat Muraru.

Dan Vîlceanu așteaptă o decizie oficială a colegilor săi

Dan Vîlceanu, secretar general al PNL, dar și un apropiat al lui Florin Cîțu, a vorbit în dimineața zilei de vineri despre situația din partid.

El a explicat că nu a primit documente care să certifice faptul că colegii săi din teritoriu ar fi cerut organizarea unei întâlniri a Biroului Executiv. El a susținut că Florin Cîțu ar fi cerut și detalii despre nemulțumirile liderilor.

“Eu am văzut numai ştiri pe surse, nu am văzut nicio declaraţie oficială. (..) Eu sunt secretar general al PNL, nu discut pe comunicate de presă, pe ştiri pe surse, eu discut pe documente oficiale”, a declara Dan Vîlceanu.

Cei prezenți la întâlnirea de joi i-ar fi spus că o parte din nemulțumiri se datorează faptului că nu ar fi început.

Vîlceanu a ținut să mai sublinieze faptul că, în momentul în care vorbea cu jurnaliștii, pe masa sa nu ajunseseră documentele prin care i se cere convocarea unui Bex.

“Anul trecut noi am avut o procedură statutară, am avut un Congres, cu 5.000 de membri, alegeri în filiale Acum e o situaţie specială (..) Nu am primit nicio solicitare de convocare a unui Birou Executiv, astăzi”, a mai adăugat secretarul general al PNL.