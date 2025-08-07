Tensiuni în PSD după moartea lui Ion Iliescu. Foștii lideri care au lipsit de la înmormântare: „Nu m-au invitat, nici nu mi-au răspuns la telefon”

Doi dintre foștii președinți ai Partidului Social Democrat au lipsit de la înmormântarea celui care a pus bazele formațiunii pe care au condus-o: Ion Iliescu. Nici Liviu Dragnea și nici Mircea Geoană nu au participat la ceremonia funerară și nici nu au transmis vreun mesaj public de condoleanțe.

Liderii PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu

Liviu Dragnea a declarat că nu a fost invitat la și că liderii PSD de astăzi nici măcar nu i-au răspuns la telefon. Acesta susține că a încercat să ia legătura cu Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, dar aceștia nu i-au răspuns la telefon. De asemenea,

„Eu o să merg mâine să depun o coroană. Am crezut că cei care conduc acum PSD vor organiza totuși ceva pentru foștii președinți, ca un partid al cărui președinte a fost Ion Iliescu. Dar se pare că nu au vrut.

Am încercat să vorbesc cu cineva la telefon – am sunat și la Grindeanu, și la Neacșu, nu au răspuns. Și o să merg mâine în privat, direct la cimitir. Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor. Până la urmă era omul care a înființat partidul care e condus de aceste personaje”, a declarat Liviu Dragnea la

PSD a refuzat să comenteze acuzațiile lui Dragnea, dar a transmis că Sorin Grindeanu i-ar fi sunat personal pe foștii președinți ai partidului. Excepție a făcut chiar Liviu Dragnea, care nu a fost contactat deloc. În schimb, liderul interimar social-democrat l-a sunat și pe Mircea Geoană, dar fostul lider social-democrat se afla în afara țării la un eveniment de familie și nu a putut participa.

Boala de care suferea Ion Iliescu

, după aproape două luni petrecute în spital. Fostul președinte era internat din 9 iunie la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” din București, unde a fost tratat pentru o formă de cancer pulmonar. În ultimele zile de viață, medicii au anunțat că starea de sănătate a fostului social-democrat este critică. Deși a fost supus mai multor intervenții, organismul său nu a mai rezistat.

Ceremonia funerară a avut loc joi, 7 august, zi decretată doliu național în România. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a fost depus, miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, unde oficialii și foștii președinți și-au prezentat un ultim omagiu. Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea III.