Tensiuni în PSD după moartea lui Ion Iliescu. Foștii lideri care au lipsit de la înmormântare: „Nu m-au invitat, nici nu mi-au răspuns la telefon”

Doi dintre foștii președinți ai Partidului Social Democrat au lipsit de la înmormântarea celui care a pus bazele formațiunii pe care au condus-o: Ion Iliescu. Nici Liviu Dragnea și nici Mircea Geoană nu au participat la ceremonia funerară și nici nu au transmis vreun mesaj public de condoleanțe.
Liviu Dragnea a declarat că nu a fost invitat la funeraliile lui Ion Iliescu și că liderii PSD de astăzi nici măcar nu i-au răspuns la telefon. Acesta susține că a încercat să ia legătura cu Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, dar aceștia nu i-au răspuns la telefon. De asemenea,
„Eu o să merg mâine să depun o coroană. Am crezut că cei care conduc acum PSD vor organiza totuși ceva pentru foștii președinți, ca un partid al cărui președinte a fost Ion Iliescu. Dar se pare că nu au vrut.
Am încercat să vorbesc cu cineva la telefon – am sunat și la Grindeanu, și la Neacșu, nu au răspuns. Și o să merg mâine în privat, direct la cimitir. Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor. Până la urmă era omul care a înființat partidul care e condus de aceste personaje”, a declarat Liviu Dragnea la Digi24.
PSD a refuzat să comenteze acuzațiile lui Dragnea, dar a transmis că Sorin Grindeanu i-ar fi sunat personal pe foștii președinți ai partidului. Excepție a făcut chiar Liviu Dragnea, care nu a fost contactat deloc. În schimb, liderul interimar social-democrat l-a sunat și pe Mircea Geoană, dar fostul lider social-democrat se afla în afara țării la un eveniment de familie și nu a putut participa.
Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spital. Fostul președinte era internat din 9 iunie la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” din București, unde a fost tratat pentru o formă de cancer pulmonar. În ultimele zile de viață, medicii au anunțat că starea de sănătate a fostului social-democrat este critică. Deși a fost supus mai multor intervenții, organismul său nu a mai rezistat.
Ceremonia funerară a avut loc joi, 7 august, zi decretată doliu național în România. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a fost depus, miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, unde oficialii și foștii președinți și-au prezentat un ultim omagiu. Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea III.