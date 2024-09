Tensiuni în SOS România. Formațiunea politică, reclamată la BEC. ”Însăilare de acuzații fără probe”

Sesizarea a fost formulată de Claudiu Ștefan Ionescu, membru al formațiunii condusă de Diana Șoșoacă. Acesta susține că a activat în cadrul filialei municipiului Hunedoara și a participat la strângerea de semnături pentru candidatura președintei SOSRO la alegerile prezidențiale și candidatura la alegerile parlamentare a membrilor partidului.

SOS România, reclamată la BEC

Claudiu Ștefan Ionescu a reclamat faptul că, printre semnăturile strânse pentru Diana Șoșoacă pentru prezidențiale, ar fi și unele false.

”În data de 25.08.2024, la Poiana Brașov, unde a avut loc Școala de Vară SOS România, am înmânat personal numitei Albu Maria, președintele filialei SOS Hunedoara și vicepreședinte al SOS România un număr de 300 de semnături (15 file cu 150 semnături pentru prezidențiale și 15 file cu 150 semnături pentru parlamentare).

Aceste semnături au fost certificate de subsemnații 120 de semnături, în cazul subsemnatului, dar sunt susceptibile de anumite neconformități, posibil ca unele date să nu corespundă realității și nu dorim a cădea sub incidența art. 326 din C. pen., motiv pentru care, în temeiul art. 34 C. pen, va aducem la cunoștință acest fapt.

Mai mult, am luat la cunoștință despre faptul ca circa 80% din semnăturile predate conducerii SOS România, de către Albu Maria, președintele SOS Filiala Hunedoara, la Poiana Brașov, sunt false si nu dorim sa fim asociați cu un astfel de comportament,

Prin e-mail, am solicitat SOS România restituirea acestor semnături, cu mențiunea că sunt susceptibile a fi neconforme și să nu le depună la AEP/BEC, dar am fost refuzați pe motiv că ‘aceste semnături aparțin partidului’”, se arată în sesizarea citată de .

Reacția SOS România: ”Însăilare de acuzații fără probe”

Formațiunea condusă a reacționat la acuzațiile lui Claudiu Ștefan Ionescu și susține că acestea sunt complet false fiind un atac la adresa singurului partid naționalist din România.

”De fapt, persoana respectivă se răzbună pentru că a dorit să se impună pe listele de candidați înaintea tuturor, începând o campanie de promovare individuală fără însemnele partidului și încercând astfel să forțeze mâna președintelui Organizației Județene Hunedoara a PARTIDULUI S.O.S ROMÂNIA să îl pună pe locul întâi fără să treacă de etapele de verificare. (…)

Considerăm că în acest demers este vorba și de răzbunarea AUR-ului pentru dosarul de falsificare a semnăturilor în vederea candidaturii lui Silvestru Șoșoacă la europarlamentare. (…)

Toată această însăilare de acuzații fără probe care face proces de intenție pentru semnături care nici nu au fost depuse la BEC reprezintă un atac mârșav la adresa PARTIDULUI S.O.S. ROMÂNIA, dovadă că partidele aflate la putere se tem de formațiunea condusă de europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, astfel că inventează mizerii în speranța că vor putea opri ascensiunea singurului partid naționalist autentic din România”, se arată în comunicatul de presă transmis de SOS România.