Tensiuni în vestiarul FCSB! Cine a fost cel mai certat jucător după 1-2 la Metaloglobus: „Dă, bă, cu capul acolo!”. Exclusiv

FCSB a pierdut surprinzător la Clinceni în meciul cu Metaloglobus din etapa a 13-a a SuperLigii, scor 1-2. Deși avea moralul ridicat, grație victoriei din etapa trecută cu Universitatea Craiova (1-0), campioana României a cedat inexplicabil. FANATIK a aflat că tensiunile au început să apară în vestiar.

Baba Alhassan, cel mai certat jucător de la FCSB după 1-2 cu Metaloglobus

FCSB a deschis scorul cu Metaloglobus dintr-o lovitură de la 11 metri. , l-a executat pe Gravilaș. Doar că repriza a doua a avut o desfășurare de-a dreptul surprinzătoare.

Ubbink a restabilit egalitatea în minutul 48, iar doar 7 minute mai târziu Huiban a întors scorul din penalty, profitând de eroarea majoră a lui Baba Alhassan. Trimis în centrul defensivei după sumedenia de accidentări ale fundașilor centrali, , iar „centralul” a dictat penalty cu ajutorul VAR.

Baba Alhassan, certat de colegi după greșeala din Metaloglobus – FCSB 2-1

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că au existat tensiuni în vestiarul FCSB după greșeala lui Baba. Mijlocașul adus de la Hermannstadt a fost pus la zid pentru că nu a intervenit cu capul la acea fază. Inclusiv Florin Tănase l-a „înțepat” pe coechipierul său la declarații.

„Baba, după meci și astăzi, a fost certat de colegi. ‘Bă, dă cu capul în minge, cum ai făcut penalty acolo?’. L-au luat la trei păzește băieții pe Baba și l-au certat pentru gol. Un penalty făcut, într-adevăr, la modul amatoristic.

L-au certat băieții. ‘Dă cu capul în mingea acolo, cum să dai cu mâna și să faci penalty?’. Sunt tensiuni, îți dai seama. Nu sunt rezultate, apar tensiunile”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a „înțepat” Florin Tănase pe Baba Alhassan

Declarațiile lui Florin Tănase de la finalul meciului de la Clinceni lasă de înțeles că tensiunile există la FCSB. Unul dintre cei mai apreciați jucători, „Tase” a avut un mesaj categoric prin care a făcut referire la coechipierul său din apărare.

„Și Florin Tănase a zis la interviu. ‘Trebuie să ne câștigăm duelurile’. Parcă tot așa, era o înțepătură în zona aia”, a spus Florin Gardoș, aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA.

„Clar, Tănase l-a înțepat pe Baba. Știi cum e, dacă era 1-1 poate alt moral era să te duci să-i bați, dar la 2-1 ți s-au topit gleznele. E clar că e tensiune, Tănase se referea la Baba. ‘Câștigă-ți duelurile’. Este fix ce știm noi că s-a întâmplat. Reproșul în vestiar după meci pentru Baba”, a completat Horia Ivanovici.

Ce a spus Florin Tănase după înfrângerea FCSB cu Metaloglobus

Florin Tănase, unul dintre liderii din vestiarul FCSB, a avut un discurs categoric la finalul înfrângerii de la Clinceni. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a lansat „săgeți” către anumiți coechipieri, fiind nemulțumit de prestația lor.

”Dezamăgire foarte mare. Începem din nou cu stângul o serie de meciuri… Ne-am încurcat și luna trecută la Csikszereda. Conducem, avem 1-0, după aceea primim două goluri. Ok, se întâmplă să iei unul, dar dacă pierdem duelurile așa cu adversarii de pe ultimul loc, nu poți să ai mari pretenții.

Dacă ai doar 1-0 și nu-ți câștigi duelurile, se poate întoarce rezultatul în orice moment. Nu am mai fost așa supărat… De fapt, nu cred că am fost așa supărat. Păcat, ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele două meciuri.

Suntem la cel mai important club din România, trebuie să ne revenim. Cine rezistă, bine, cine nu, la revedere! Ne cerem scuze suporterilor din întreaga țară. În seara asta am fost o rușine!”, a fost discursul lui Florin Tănase.