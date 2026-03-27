Tensiuni între Ambasada Federației Ruse la București și MApN: cine răspunde pentru minele aflate în derivă în Marea Neagră? Fost ofițer SRI: „Nu văd o mână criminală”

Ministerul Apărării Naționale răspunde Ambasadei Rusiei de la București cu privire la minele aflate în derivă în Marea Neagră. În timp ce rușii spun că acestea aparțin ucrainenilor, MApN a menționat că acestea au apărut pe fondul acțiunilor Federației Ruse împotriva Ucrainei. Un fost ofițer SRI a oferit mai multe explicații pentru FANATIK. Cine răspunde în cazul coliziunii cu o mină și cum interpretăm răspunsul autorităților române.

Contre între Ambasada Rusiei și MApN

În decursul zilei de joi, 26 martie, Ambasada Rusiei la București a transmis mai multe precizări cu privire la declarația ministrului apărării, potrivit căreia România are experiență în deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federației Ruse. Astfel, rușii au transmis faptul că minele au origine ucraineană, și nu au legătură cu Rusia. De asemenea, ei au precizat ele au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei și din cauza furtunilor s-au rupt cablurile care țineau minele de ancore.

„Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului Apărării. Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi. Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, se arată în postarea Ambasadei Rusiei în România.

Ulterior, MApN a venit vineri, 27 martie, cu un răspuns. Ministerul a susținut că aceste mine sunt în derivă în urma acțiunilor Rusiei asupra Ucrainei și susține că Moscova încearcă să distragă atenția opiniei publice cu intenția de a distorsiona realitatea.

„Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre are la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București. Încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea”, se arată în răspunsul MApN.

Un fost ofițer SRI explică: adevărul despre minele aflate în derivă este undeva la mijloc

Pentru mai multe lămuriri cu privire la minele aflate în derivă în Marea Neagră, FANATIK a stat de vorbă cu profesorul Cristian Barna, fost ofițer SRI și expert în securitate. Acesta ne-a oferit puțin context pentru a înțelege, în ansamblu, situația. Acesta a precizat faptul că este foarte important pentru ucraineni, astfel că zona a fost bine păzită, inclusiv cu mine. Cu toate acestea, există și minele rusești plasate pentru descurajare.

„Minele pe care le-au plasat ucrainenii pentru a-și apăra tot ceea ce înseamnă litoralul în jurul portului Odesa care, într-adevăr, este foarte bine apărat din punctul ăsta de vedere și face ca orice navă a marinei militare a Federației Ruse să nu aibă curaj să se apropie din cauza că, evident, ar putea fi aruncată în aer. Dar, în plus, avem și minele rusești care sunt plasate și ele în regiune, tocmai pe motivul de a nu cumva să aibă curaj Ucraina să trimită nave cu cereale care să iasă prin Marea Neagră și după aceea prin Marea Mediterană și poate să-și exporte cerealele.

Și atunci avem două tipuri de mine plasate: de Ucraina în scop defensiv să-și apere litoralul în zona Odesa, care este, cum spuneam, foarte important, și avem și minele plasate de Federația Rusă pentru a descuraja orice fel de intenție a Ucrainei să aibă încrederea sau curajul să trimită nave sau să intre alte nave care să vină să alimenteze cu cereale în port Odesa. Din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi să luăm fiecare mine să citim ce scrie pe ea și să încercăm să ne dăm seama dacă este rusească sau ucraineană, cred că ne-ar fi foarte greu să facem acest lucru”, a explicat fostul ofițer SRI Cristian Barna.

Cine răspunde în cazul în care o navă ar lovi una dintre minele din Marea Neagră

În scenariul în care o navă ar lovi una dintre în Marea Neagră, expertul în securitate a fost întrebat cine răspunde pentru o astfel de nenorocire. În acest context, Cristian Barna susține că responsabilitatea revine țării care trebuie să-și asigure securitatea costieră.

„Este evident că pentru orice mină care ajunge în apele naționale românești și ar crea probleme este responsabilitatea statului român, la fel cum este responsabilitatea statului bulgar sau statului turc, dacă se întâmplă la ei. Turcia este un pic mai departe, nu cred că ar avea probleme. De asta cred că mai mult noi, ucrainenii și bulgarii, am putea fi supuși unui astfel de scenariu. De ce? Încă o dată, aceste mine nu se plimbă neapărat nesupravegheate prin Marea Neagră, dar, subliniez, dacă curenții de apă sunt foarte puternici, le pot mișca. Și atunci vine responsabilitatea fiecărei țări care trebuie să-și asigure securitatea costieră”, a punctat fostul ofițer SRI Cristian Barna pentru FANATIK.

În continuare, expertul în securitate menționează că nu consideră că este vorba „de o mână criminală” în Marea Neagră, care vrea să poziționeze mine altfel decât în contextul menționat.

Cum interpretăm răspunsul oferit de MApN Rusiei

În acest context, Cristian Barna a analizat precizările făcute de MApN și a menționat faptul că ministerul se poziționează foarte elegant. De asemenea, el subliniază faptul că instituția nu vorbește de proveniența minelor, ci despre contextul în care ele au ajuns în marea Neagră.

„Ministerul nu vorbește despre provenința minelor, ci vorbește despre ideea că există aceste mine, care generează nesiguranță în Marea Neagră, sunt în exclusivitate din Federația Rusă, nu tehnologică sau strategico-tactică, ci politico-argumentabilă, adică faptul că ei au început acest conflict. Deci e foarte elegantă poziția ministerului de astăzi. Eu așa l-aș vedea, ca pe un răspuns foarte moderat și bine calculat, nu legat efectiv de configurația acestor mine din Marea Neagră sau amplasarea acestor mine din Marea Neagră, ci legat de cel care poartă vina pentru situația asta”, a mai punctat fostul șef SRI.