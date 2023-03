Tensiuni între PNL și PSD după scenariul Marcel Ciolacu – președinte: ”Dreptacii se chinuie să ne bage în Schengen”

Sunt tensiuni mari între PNL și PSD după scenariul ca Marcel Ciolacu să fie candidat la funcția de președinte, în tandem cu Nicolae Ciucă, cel care ar urma să preia poziția de premier. În ultimele ore, dinspre cele două formațiuni au venit declarații tăioase.

PSD și PNL, spirite încinse după scenariul candidaturii lui Marcel Ciolacu la președinție

Miercuri seara, ca și după 2024 să poată funcționa actuala coaliție de guvernare. El a sugerat că PSD ar putea chiar forma o alianță cu liberalii. Ciolacu nu a exclus posibilitatea de a candida la președinția României, în tandem cu Nicolae Ciucă în funcția de premier.

”Nu e exclus dar nu este simplu, în primul rând pentru că un partid mare precum PNL nu ar accepta să nu aibă candidat propriu la alegerile prezidențiale. În schimb, eu în PSD am schimbat regulile, la noi candidatul pentru președinție va fi ales. Vom analiza cum mergem mai departe împreună. Ce este sigur e că pentru România a fost cea mai bună această coaliție”, a afirmat Marcel Ciolacu, la .

Acest scenariu a agitat spiritele în coaliție. Dan Motreanu, prim-vicepreședintele PNL, e ferm anti-Ciolacu. Acesta spun că partidul său nu ar trebui să îl susțină pe liderul PSD la alegerile prezidențiale din 2024. ”PNL trebuie să aibă candidat propriu”.

Pe aceeași linie a fost și vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău. Acesta a spus că partidul său poate da candidați mult mai buni decât Ciolacu. El i-a numit pe Ilie Bolojan și Emil Boc. A spus despre ei că ”au un profil occidental bun, au realizat ceva la nivel local, județean, și pot să ofere ceva mult mai bun la nivel național”.

Deputat PSD, săgeți către PNL: ”Dreptacii se chinuie să ne bage în Schengen”

Poziția PNL față de i-a revoltat pe unii social-democrați. Cea mai dură reacție a avut-o deputatul Radu Cristescu. Acesta a transmis PNL-ului un mesaj plin de critici, pe .

Parlamentarul social-democrat îi critică pe liberali pentru eșecurile pe plan extern, referindu-se la Schengen. ”Se umflă mușchii în PNL: nu-i destul că se bat între ei precum chiorii, dar aruncă pe geam cu mesele și în capul altora.

Aud că fratele Sighiartău a avut azi o revelație: poporul nu vrea președinte de la PSD. Pentru că ”PSD, când pune mâna pe putere devine un partid periculos pentru democrație”. Și că e musai o alianță de dreapta contra PSD.

(…) țara asta a avut vreo 22 de ani numai președinți de dreapta, tot unul și unul. Sau mai corect zero și zero. Unicul stîngist ne-a băgat în Consiliul Europei, NATO și UE. Dreptacii încă se mai chinuie să ne bage în Schengen, după ce mai mult ne-au băgat în gard, de am ajuns ciuca bătăii în Europa”, spune Cristescu.

Același Radu Cristescu le amintește liberalilor cât de rău stau în sondaje și critică mandatele lui Iohannis la Cotroceni: ”Pentru numele lui Dumnezeu, mai veniți și cu ceva nou, că aia cu ciuma roșie e demult tocită pe la colțuri. Cam la fel ca procentele voastre, că mai aveți un pic și cădeți de pe podium în sondaje.

Nu vă mai bateți capul cu ce președinte vrea poporul pentru viitor. Mai bine gândiți-vă cât îl mai rabdă pe ăla actual, nu de alta, dar s-ar putea să termine mandatele cu minus în față la încredere, la cât de bine se plimbă prin politică și nu numai.”