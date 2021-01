Tensiuni între Sorana Cîrstea şi Simona Halep şi la Australian Open. Cele mai tari episoade ale rivalităţii

Scandal uriaș în tenis, înainte de startul Australian Open. 72 de jucători au fost anunțați că nu vor avea voie să iasă din hotel să se antreneze pe perioada de carantinare. Asta pentru că au călătorit spre Melbourne alături de persoane care au fost testate pozitiv.

Asta în vreme ce restul sportivilor se pot antrena pe perioada celor două săptămâni de carantină. O situaţie care nu avea cum să nu creeze tensiuni între jucători şi organizatori. Sorana Cîrstea, şi ea pe lista jucătorilor care nu au voie să iasă din camera de hotel, este cea care conduce revolta.

În tabăra celor consideraţi favorizaţi, Simona Halep este cap de listă. Alături de ceilalţi jucători care au fost trimişi la Adelaide, Nadal, Djokovic, Thiem, Osaka şi Serena. Halep şi Sorana sunt din nou în grupuri diferite. De altfel, cele două pur şi simplu nu se suportă. Sorana s-a retras din echipa de FedCup chiar din cauza Simonei. Şi nu a evitat să ofere mai multe declaraţii evident agresive la adresa fostului lider mondial.

Sorana, după ce Simona a ajuns în premieră pe locul 1 WTA: “Nu am apucat să o felicit, am programul încărcat”

FANATIK vă prezintă câteva episoade care vorbesc de la sine despre cât de tensionată este relaţia dintre Halep şi Sorana. Cu jucătoarea din Târgovişte mereu pregătită să o taxeze pe Halep cu fiecare ocazie.

În octombrie 2017 „încoronarea” ca număr 1 mondial a Simonei n-a stârnit doar aplauze din partea colegelor din echipa de Fed Cup. „N-am apucat s-o felicit încă pe Simona. Am avut program încărcat şi n-am avut timp. O să îi strig ceva de la balcon, probabil, că tot suntem vecine”. Declaraţia îi aparţine Soranei Cîrstea şi e făcută la turneul din Austria, de la Linz, la câteva zile distanţă de marea performanţă a lui Halep, care a devenit numărul 1 mondial după ce a ajuns în finala turneului de la Beijing. Pentru acest succes, Halep a primit mesaje de felicitare inclusiv de la marea sa rivală, Serena Williams!

De ce nu o suportă Sorana Cîrstea pe Simona Halep? Episoadele incredibile

Şi a mai spus Sorana la Linz: „A fost un an incredibil. Din punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte ridicat. Toată lumea din top 100 joacă atât de bine şi, în zilele noastre, este imposibil să ai un meci uşor. De când Serena Williams a rămas însărcinată, toată lumea a avut oportunitatea de a-şi arăta tenisul şi să fie mai încrezătoare. Din punctul meu de vedere, Muguruza a avut un an incredibil şi a meritat să fie numărul 1. Ostapenko şi Stephens au avut momente minunate şi au jucat incredibil la Roland Garros şi US Open. A fost un an incredibil şi a adus foarte multe pentru tenisul feminin”.

Despre performanţa compatrioatei sale de pe locul 1 WTA, nimic! Este prima oară când, mai mult sau mai puţin voalat, Sorana recunoaşte în public rivalitatea cu S1mona, realitate care în tenisul românesc este ştiută de ani buni. Mai ales că a avut şi anumite repercusiuni asupra unor oameni din anturajul ei, aşa cum vom vedea mai jos. Dar, să o luăm pe rând.

„Să-i urez succes în finală? Nu pot, nu sunt în ţară”

Iunie 2014. Simona Halep tocmai să pregătea să îi calce pe urme Virginiei Ruzici. Adică să joace prima finală de Grand Slam din carieră (pierdută, până la urmă, în faţa Mariei Şarapova), tocmai la Roland Garros, acolo unde triumfase şi Ruzici la finele anilor ‘70.

Postul de televiziune Pro TV s-a gândit să facă un material cu celelalte jucătoare de tenis din România, care să vorbească despre performanţa Simonei, la care tenisul românesc nu mai îndrăznea să spere. Demersul s-a lovit însă de refuzul celei fără de care materialul video nu avea niciun rost: Sorana Cîrstea.

„Nu pot să-i urez succes, nu sunt în ţară”, a fost răspunsul celei care ajunsese până în sferturile de finală ale competiţiei respective. Intrigați de reacţia Soranei, jurnaliştii au încercat să facă măcar un material audio, dar jucătoarea de 27 de ani a refuzat din nou, invocând acelaşi motiv!

O dai exemplu pe Simona, eşti out!

Sorana a avut câteva momente rămase celebre cu antrenorii ei. „Frate, ştii că mă crispez când conduc! Strigă şi tu la mine!”, i-a ţipat lui Victor Ioniţă, iar Marius Comănescu a avut parte de un „Nu ştiu ce să fac. Zi şi tu ceva, că de-aia eşti acolo!”. Nu sunt lucruri chiar anormale, ba din contră, având în vedere că în circuitul feminin am avut parte de momente mai urâte.

Şi Halep a produs unele, iar Jelena Ostapenko a dus lucrurile şi mai departe, ţipând chiar la antrenoarea sa să dispară în timpul unei pauze de coaching. Că e greu să fii antrenorul unei jucătoare de tenis ştie toată lumea, dar lucrul devine „misiune imposibilă” atunci când o antrenezi pe Sorana Cîrstea şi i-o dai exemplu pe Simona Halep!

Conform informaţiilor FANATIK, a făcut-o Victor Ioniţă, care vorbea despre deplasarea în teren a sportivei din Constanţa, lăudând-o şi dorind ca Sorana să o ia drept exemplu. Iar jucătoarea din Târgovişte nu a lăsat să treacă prea mult timp între lecţia oferită cu Halep drept model a antrenorului şi concedierea acestuia!

Petiţia? Nu, că e filiera Ţiriac – Halep!

În urmă cu câteva zile a apărut în sportul românesc discuţia despre Arenele BNR. Aflate în degradare în acest moment, terenurile din Cotroceni nu mai găzduiesc turnee de tenis, nici la masculin, nici la feminin. Aşa că, la iniţiativa lui Ion Ţiriac, mai mulţi foşti şi actuali jucători de tenis, printre care se numără Ilie Năstase şi Simona Halep, au făcut o petiţie către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv.

Mai exact pentru transferul bazei din administrarea Băncii Naţionale a României către statul român, pentru a putea fi modernizată şi folosită. A fost chiar o conferinţă de presă la care a participat trioul Ţiriac – Năstase – Halep pentru a prezenta acest demers. Petiţia a fost semnată de toată echipa de Cupă Davis, ca şi de fetele de la Fed Cup. Şi, deşi s-a spus că şi Sorana a semnat-o, informaţiile FANATIK spun că aceasta nu şi-a depus iscălitura pe act. Motivul? Ion Ţiriac este mult mai apropiat de Simona Halep!