Sport

Tensiuni la ASA Târgu Mureș! Gabi Tamaș: „Suntem în top 5 la bugete și noi ne bucurăm că aproape prindem play-off-ul?”

Catalin Oprea
03.11.2026 | 17:40
Tensiuni la ASA Targu Mures Gabi Tamas Suntem in top 5 la bugete si noi ne bucuram ca aproape prindem playofful
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș: „Suntem în top 5 la bugete și noi ne bucurăm că aproape prindem play-off-ul?”
Fostul internațional, aflat în prezent în funcția de director sportiv la divizionara secundă, acuză lipsa de ambiție a autorităților locale și rezultatele dezastruoase ale echipei.
ADVERTISEMENT

Tensiuni la ASA Târgu Mureș, echipă afectată de o criză profundă de rezultate în Liga a 2-a. După patru înfrângeri consecutive care au dus la demiterea antrenorului Eusebiu Tudor și numirea lui Mihai Iosif pe banca tehnică, Gabi Tamaș (42 de ani) a ieșit public cu un discurs tăios. Fostul fundaș, în prezent director sportiv al clubului, s-a arătat profund nemulțumit de mentalitatea din cadrul organizației și de lipsa de implicare financiară a autorităților locale.

Atac la adresa autorităților: „De ei depinde, noi am bătut la toate ușile”

Tamaș a cerut public sprijin financiar din partea primăriei și a consiliului local pentru ca echipa să poată ataca promovarea, explicând că demersurile oficiale au fost deja făcute. „Autoritățile, până la urma urmei, dacă vor să vină, bine, dacă nu vor să vină, iar bine. De ei depinde, nu de noi. Noi am făcut toate demersurile către ei, acum așteptăm răspunsurile lor. Să nu se mai supere lumea că s-a dat un comunicat de presă. Am bătut la ușă de fiecare dată. Indiferent de decizie, trebuie să ne anunțe”, a declarat fostul internațional, în timpul unei conferințe de presă, citat de Sportul Mureșan.

ADVERTISEMENT

Avertisment dur: „Pentru mine e foarte simplu să mă ridic de la masă și să plec”

Obișnuit cu nivelul înalt al performanței de-a lungul carierei de jucător, directorul sportiv a lăsat să se înțeleagă că nu este dispus să facă multe  compromisuri la Târgu Mureș. Tamaș a amenințat deschis cu plecarea în cazul în care clubul nu va primi susținerea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor: „Sincer, pentru mine e foarte simplu să mă ridic de la masă să plec către Brașov. Foarte simplu. Dacă noi ne mulțumim cu puțin, asta înseamnă că suntem niște oameni mici”.

Fostul internațional a desființat discursul celor care se mulțumesc doar cu o eventuală calificare în play-off-ul ligii secunde, punctând că la un nivel financiar ridicat așteptările trebuie să fie uriașe. Tamaș a explicat că un simplu loc de play-off nu reprezintă sub nicio formă o performanță și că o astfel de viziune aparține doar echipelor mici, de la care el refuză să ia lecții. În plus, oficialul a subliniat că ASA Târgu Mureș beneficiază de un buget aflat în primele cinci din eșalonul secund, motiv pentru care singurele obiective reale și acceptabile la un asemenea nivel rămân promovarea directă, câștigarea campionatului sau lupta pentru un trofeu.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

Schimbări la nivel de bancă tehnică

Ieșirea nervoasă a lui Gabi Tamaș vine într-un moment critic pentru ASA Târgu Mureș, gruparea ardeleană fiind pe locul 17 în esalonul secund, la 11 puncte de ocupanta locului 6, Cetatea Suceava. Instalarea lui Mihai Iosif pe banca tehnică reprezintă o încercare de avarie pentru redresarea parcursului sportiv, însă avertismentul lansat de directorul sportiv arată clar că vestiarul și conducerea au nevoie de o schimbare radicală de viziune pentru a evita un eventual sezon ratat.

ADVERTISEMENT
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea:...
Digisport.ro
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
Verdictul lui Bogdan Stelea după intrarea care a dus la decesul spaniolului Jesus...
Fanatik
Verdictul lui Bogdan Stelea după intrarea care a dus la decesul spaniolului Jesus de Miguel: „Nu s-a gândit vreo secundă”
Galerie foto. Cristi Chivu, față în față cu trecutul! Revine pe stadionul unde...
Fanatik
Galerie foto. Cristi Chivu, față în față cu trecutul! Revine pe stadionul unde Zlatan Ibrahimovic i-a adus un trofeu uriaș!
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
Fanatik
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Arbitrul care a dezavantajat-o pe FCSB și-a prezentat scuzele: 'Vă rog, spuneți-i lui...
iamsport.ro
Arbitrul care a dezavantajat-o pe FCSB și-a prezentat scuzele: 'Vă rog, spuneți-i lui Gigi Becali să mă ierte, am greșit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!