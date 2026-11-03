Tensiuni la ASA Târgu Mureș! Gabi Tamaș: „Suntem în top 5 la bugete și noi ne bucurăm că aproape prindem play-off-ul?”

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Tensiuni la ASA Târgu Mureș, echipă afectată de o criză profundă de rezultate în Liga a 2-a. După patru înfrângeri consecutive care au dus la demiterea antrenorului Eusebiu Tudor și numirea lui Mihai Iosif pe banca tehnică, Gabi Tamaș (42 de ani) a ieșit public cu un discurs tăios. Fostul fundaș, în prezent director sportiv al clubului, s-a arătat profund nemulțumit de mentalitatea din cadrul organizației și de lipsa de implicare financiară a autorităților locale.

Atac la adresa autorităților: „De ei depinde, noi am bătut la toate ușile”

Tamaș a cerut public sprijin financiar din partea primăriei și a consiliului local pentru ca echipa să poată ataca promovarea, explicând că demersurile oficiale au fost deja făcute. „Autoritățile, până la urma urmei, dacă vor să vină, bine, dacă nu vor să vină, iar bine. De ei depinde, nu de noi. Noi am făcut toate demersurile către ei, acum așteptăm răspunsurile lor. Să nu se mai supere lumea că s-a dat un comunicat de presă. Am bătut la ușă de fiecare dată. Indiferent de decizie, trebuie să ne anunțe”, a declarat fostul internațional, în timpul unei conferințe de presă, citat de .

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Avertisment dur: „Pentru mine e foarte simplu să mă ridic de la masă și să plec”

Obișnuit cu nivelul înalt al performanței de-a lungul carierei de jucător, directorul sportiv a lăsat să se înțeleagă că nu este dispus să facă multe compromisuri la Târgu Mureș. Tamaș a amenințat deschis cu plecarea în cazul în care clubul nu va primi susținerea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor: „Sincer, pentru mine e foarte simplu să mă ridic de la masă să plec către Brașov. Foarte simplu. Dacă noi ne mulțumim cu puțin, asta înseamnă că suntem niște oameni mici”.

Fostul internațional a desființat discursul celor care se mulțumesc doar cu o eventuală calificare în play-off-ul ligii secunde, punctând că la un nivel financiar ridicat așteptările trebuie să fie uriașe. Tamaș a explicat că un simplu loc de play-off nu reprezintă sub nicio formă o performanță și că o astfel de viziune aparține doar echipelor mici, de la care el refuză să ia lecții. În plus, oficialul a subliniat că ASA Târgu Mureș beneficiază de un buget aflat în primele cinci din eșalonul secund, motiv pentru care singurele obiective reale și acceptabile la un asemenea nivel rămân promovarea directă, câștigarea campionatului sau lupta pentru un trofeu.

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Schimbări la nivel de bancă tehnică

Ieșirea nervoasă a lui Gabi Tamaș vine într-un moment critic pentru ASA Târgu Mureș, la 11 puncte de ocupanta locului 6, Cetatea Suceava. reprezintă o încercare de avarie pentru redresarea parcursului sportiv, însă avertismentul lansat de directorul sportiv arată clar că vestiarul și conducerea au nevoie de o schimbare radicală de viziune pentru a evita un eventual sezon ratat.