Sport

Tensiuni la campioana României! Antrenorul poate pleca înainte de finalul sezonului. Un nume sonor, în pole position

Marian Popovici
13.11.2026 | 22:30
Tensiuni la campioana Romaniei Antrenorul poate pleca inainte de finalul sezonului Un nume sonor in pole position
EXCLUSIV FANATIK
Tensiuni la campioana României! Antrenorul poate pleca înainte de finalul sezonului. Un nume sonor, în pole position. Sursa: sportpictures.eu
Tensiuni la Gloria Bistriţa. Carlos Viver nu şi-a prelungit contractul cu campioana României şi, din informaţiile FANATIK, oficialii echipei au pus ochii pe un nume sonor din handbalul feminin.
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Gloria Bistriţa a câştigat primul titlu din istorie în sezonul precedent şi este pe primul loc în Liga Florilor. Dar în ciuda rezultatelor bune, lucrurile sunt tensionate la echipa din nordul ţării. Carlos Viver nu şi-a prelungit contractul, ba chiar mai mult, ar putea părăsi echipa înainte de finalul sezonului. Un nume mare din handbalul feminin, principala ţintă a conducerii.

Carlos Viver, pe făraş la Gloria Bistriţa?! Tensiuni la club

Bistriţa are punctaj maxim în Liga Florilor, unde a câştigat toate cele nouă meciuri, iar în Liga Campionilor a acumulat 10 puncte, cu cinci victorii şi două înfrângeri. Un start solid de sezon, care maschează tensiunile din vestiarul Bistriţei.

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Carlos Viver e omul care a adus titlul pentru prima dată la Gloria Bistriţa, dar sunt şanse mici ca înţelegerea sa, scadentă în vară, să fie prelungită. Din informaţiile FANATIK, există tensiuni între conducere şi antrenorul iberic. Dar nu doar atât, şi la nivel de vestiar, Carlos Viver nu mai este agreat de câteva piese grele din echipă.

Jakob Vestergaard, principala ţintă pentru banca tehnică

Astfel că Viver ar putea pleca chiar înainte de finalul sezonului. Deocamdată rezultatele foarte bune acoperă tensiunile de la campioana României, dar oficialii echipei au stabilit principala ţintă pentru înlocuirea tehnicianului spaniol.

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Din informaţiile FANATIK, Gloria Bistriţa îl vrea pe banca tehnică pe Jakob Vestergaard. Antrenorul danez a antrenat ultima dată la Odense, club de care s-a despărţit în luna octombrie a acestui an, din cauza rezultatelor slabe.

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Vestergaard a fost şi antrenorul celor de la CSM Bucureşti în anul 2016 pentru o scurtă perioadă, între iunie şi noiembrie. Danezul a fost demis după o serie de rezultate slabe. În palmares are două Ligi ale Campionilor, câştigate cu Viborg, în 2009 şi 2010.

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În ultimele meciuri din acest an, Gloria Bistriţa joacă în Champions League pe terenul celor de la Podravka. În campionat, echipa lui Carlos Viver are cu Târgu Mureş şi Dunărea Brăila.

  • 2 titluri în Carlos Viver în România (2022 cu Rapid şi 2026 cu Gloria)
  • 2016 e anul în care Jakob Vestergaard a antrenat la CSM Bucureşti
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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