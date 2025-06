Tensiuni la cote maxime între Oana Roman și sora ei, Catinca! Absență misterioasă la absolvirea Isei: „Alte rude nu avem”

Familia Oanei Roman trece prin momente dificile, iar absența rudelor de la ceremonia de absolvire a Isei ascunde, de fapt, un adevăr dureros. Între cele două surori, Oana și Catinca, există un conflict mocnit de mai multe luni, pe care vedeta îl confirmă abia acum.

Conflictul dintre Oana și Catinca Roman escaladează: absență surprinzătoare la absolvirea Isei

Relația dintre Oana Roman și sora ei, Catinca Zilahy, s-a degradat vizibil în ultimele luni, iar ruptura pare tot mai evidentă. Surse apropiate celor două susțin că tensiunile au început imediat după decesul mamei lor, Mioara Roman, un moment care, în loc să le apropie, a scos la iveală neînțelegeri adânc înrădăcinate.

Conflictul dintre surori a rămas nespus până acum, când Oana a lăsat să se înțeleagă public, printr-o postare emoționantă, că este singură în cele mai importante momente din viața fiicei sale. Mesajul a confirmat indirect ruptura din familie.

„Mâine Isa are festivitatea de absolvire clasa a 4 a. Voi fi doar eu lângă ea pentru că, în afară de mine, ea nu are pe nimeni. Tata este plecat, iar tatăl ei nu vrea să vină pe motiv că nu vrea să ne întâlnim. Alte rude nu avem. Știu însă că veți fi voi alături de ea prin mine și îi voi arăta toate mesajele de la voi.”, scris .

Pe lângă lipsa Catincăi, un alt detaliu dureros este absența tatălui Isei, Marius Elisei. Deși este un moment definitoriu în viața fiicei sale, bărbatul a refuzat să participe, invocând faptul că nu dorește să se întâlnească cu Oana Roman. După un divorț mediatizat în 2023, relațiile dintre Oana și Marius au devenit tot mai reci, iar colaborarea în ceea ce privește creșterea copilului lor a fost pusă de multe ori sub semnul întrebării.

Tensiuni vechi și noi în familia Roman: cum au ajuns surorile să se certe după moartea mamei

au început după ce mama lor, Mioara Roman, a fost internată într-un azil. Oana a acuzat-o public pe Catinca că refuză să o viziteze, iar aceasta a reacționat ferm, respingând reproșurile și susținând la rândul ei că e folosită cu scop mediatic.

Oana a declarat fără menajamente: „Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea… Mama nu a mai văzut‑o pe Catinca din luna iunie‑iulie”. Catinca, de partea cealaltă, a explicat că suferă de depresie și că nu a putut fi prezentă, dar a mărturisit că încă ține la sora ei: „Între frați și surori există mereu probleme…”.

, diferențele au reapărut din cauza modului în care a fost organizată ceremonia: „A fost dorința Oanei să-i facă o înmormântare fastuoasă; eu aș fi vrut ceva mai discret” — a declarat Catinca.

Oana Roman, acuzații dureroase la adresa surorii ei, Catinca: „Am fost judecată inclusiv de cel mai apropiat membru al familiei”

Catinca nu i-a fost alături nici măcar la evenimentele importante pe care Oana le-a organizat recent, precum lansarea oficială a gamei sale de produse cosmetice sau petrecerea aniversară în avans, unde singura prezență de familie a fost tatăl lor, Petre Roman.

Mai mult, recent, într-o postare din luna mai 2025, Oana a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care se declara profund rănită de criticile venite chiar din cercul apropiat, lăsând să se înțeleagă că și sora ei, Catinca, s-ar fi numărat printre cei care au judecat-o.

„Am fost judecată pentru că mi-am îngrijit mama așa cum am crezut eu de cuviință, am fost judecată pentru cum am înmormântat-o, inclusiv de cel mai apropiat membru al familiei. Când am spus că am fost abuzată de soț, au spus că mint, că sigur am făcut eu ceva.

Pentru mulți nimic din ce am spus sau făcut vreodată nu a fost bine, și totuși am dus toate astea cu capul sus. Nu m-am plâns, nu am jignit pe nimeni la rândul meu, nu am capitulat și am mers mai departe”, se arată în mesajul vedetei, din luna mai, din mediul online.