Tensiuni la FCSB! Gigi Becali, primul mesaj dur pentru Mihai Stoica: „Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii”

ADVERTISEMENT

FCSB este pe primul loc în SuperLiga după primele 3 etape, dar la gruparea roș-albastră nu este liniște deloc. Gigi Becali (68 de ani) este extrem de nemulțumit de modul în care arată echipa și l-a criticat inclusiv pe Mihai Stoica (61 de ani).

Gigi Becali, critici pentru Mihai Stoica

Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a smuls in extremis un egal, după ce, cu doar câteva zilele în urmă, . După partida cu „marinarii”, latifundiarul din Pipera a arătat cu degetul spre Mihai Stoica, omul responsabil cu transferurile în această vară la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Eu am făcut 68 de ani luna asta, am intrat pe 69. Crezi că mai am eu chef să mă duc la echipă să aflu eu scandalurile? E MM acolo, eu am încredere în el. Dar o să am încredere până la un moment dat. Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii. O să vedem, încă mai am încredere, el o să vină cu scuze. Eu încerc orice e posibil”, a transmis Becali, la

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal

Exasperat de rezultatele proaste din 2026, Gigi Becali se gândește inclusiv să renunțe la fotbal. În acest an, FCSB a jucat în play-out, iar din cupele europene a ieșit încă din turul 2 preliminar Conference League.

ADVERTISEMENT

„Probabil sunt puțin înapoiat, dar nici nu vreau să mă modernizez. Dacă e nevoie și simt că așa e, mai stau un an – doi… e posibil, mă bate gândul la asta, dacă nu mă pricep să iau fotbaliști, să mă bazez pe alții… Vând echipa și cu asta basta! Dacă vrei să faci bani acum, trebuie să știi cu tehnologia”, a mai precizat latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

Transferurile făcute de FCSB în această vară