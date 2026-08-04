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Tensiuni la FCSB! Gigi Becali, primul mesaj dur pentru Mihai Stoica: „Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii”

Începutul haotic de sezon de la FCSB pare să fi rupt lanțul prieteniei dintre Gigi Becali și Mihai Stoica. Patronul roș-albaștrilor l-a criticat pe președintele C.A. după 2-2 cu Farul
Cristian Măciucă
04.08.2026 | 08:55
Tensiuni la FCSB Gigi Becali primul mesaj dur pentru Mihai Stoica Frate prieten dar cand te faci de ras trebuie sa intervii
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Scandal total la FCSB! Gigi Becali, primul mesaj dur pentru Mihai Stoica: „Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii” FOTO: sportpictures.eu
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FCSB este pe primul loc în SuperLiga după primele 3 etape, dar la gruparea roș-albastră nu este liniște deloc. Gigi Becali (68 de ani) este extrem de nemulțumit de modul în care arată echipa și l-a criticat inclusiv pe Mihai Stoica (61 de ani).

Gigi Becali, critici pentru Mihai Stoica

Gigi Becali a clacat la finalul meciului FCSB – Farul Constanța 2-2. Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a smuls in extremis un egal, după ce, cu doar câteva zilele în urmă, a ieșit rușinos din Europa în urma „dublei” cu Auda, pe care a pierdut-o cu scorul de 3-7 la general. După partida cu „marinarii”, latifundiarul din Pipera a arătat cu degetul spre Mihai Stoica, omul responsabil cu transferurile în această vară la FCSB.

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„Eu am făcut 68 de ani luna asta, am intrat pe 69. Crezi că mai am eu chef să mă duc la echipă să aflu eu scandalurile? E MM acolo, eu am încredere în el. Dar o să am încredere până la un moment dat. Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii. O să vedem, încă mai am încredere, el o să vină cu scuze. Eu încerc orice e posibil”, a transmis Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal

Exasperat de rezultatele proaste din 2026, Gigi Becali se gândește inclusiv să renunțe la fotbal. În acest an, FCSB a jucat în play-out, iar din cupele europene a ieșit încă din turul 2 preliminar Conference League.

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„Probabil sunt puțin înapoiat, dar nici nu vreau să mă modernizez. Dacă e nevoie și simt că așa e, mai stau un an – doi… e posibil, mă bate gândul la asta, dacă nu mă pricep să iau fotbaliști, să mă bazez pe alții… Vând echipa și cu asta basta! Dacă vrei să faci bani acum, trebuie să știi cu tehnologia”, a mai precizat latifundiarul din Pipera.

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Transferurile făcute de FCSB în această vară

  • Aymen Boutoutaou – FC Sochaux – 1.000.000 de euro
  • Ronny Labonne – Caen – 100.000 de euro
  • Eddy Gnahoré – Dinamo – transfer gratuit
  • Dylan Batubinsika – AE Larisa – transfer gratuit
  • Luca Stancu – Hermannstadt – transfer gratuit
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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