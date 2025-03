Tensiuni la națională! Declarațiile lui Mircea Lucescu reaprind disputa cu familia Iordănescu: „Nu e de ajuns!”

Declarațiile recente ale selecționerului Mircea Lucescu (79 de ani) despre jocul echipei naționale a României au stârnit reacții contradictorii în rândul fanilor și al celor din fotbalul românesc.

Mircea Lucescu: ”Până acum am jucat cu mingi lungi. Am avut și șansă”

În conferința de presă susținută înaintea meciului cu San Marino, , aducând în discuție și diferențele față de stilul de joc promovat de fostul selecționer, Edward Iordănescu.

”Această echipă a României a fost construită pe o stare de spirit emoțională foarte puternică, ajutată și de prezența publicului, că au jucat mult împreună, o stare de prietenie, de legătură între ei”, a spus Mircea Lucescu.

Totodată, selecționerul a subliniat că echipa a reușit să obțină rezultate și să joace un fotbal bazat pe energie și implicare, dar că acest stil nu este suficient pentru a trece la următorul nivel, calificarea la Cupa Mondială 2026.

”Trebuie să faci un pas înainte, să îți domini adversarii. Noi până acum am jucat pe această stare de spirit. Ne-am bătut, am recuperat, am jucat cu mingi lungi, ne-am dus peste ei acolo. Și am avut și șansă, să recunoaștem. Ceea ce n-am avut cu Bosnia!

Acum ne interesează această calificare, trebuie privit în perspectivă, nu un hei-rup, trebuie să avem grijă de cei care vin. Băieții ăștia au reușit cu un spirit extraordinar, la fel și Generația de Aur. Nu este ușor să reconstruiești o echipă” a adăugat selecționerul.

Declarațiile lui Mircea Lucescu l-au atins iarăși pe Edi Iordănescu

Comentariile lui Mircea Lucescu, deși argumentate prin prisma unei dorințe de progres și de schimbare a stilului de joc, au provocat multă rumoare în lumea fotbalului. Surse FANATIK au dezvăluit faptul că declarațiile legendarului antrenor l-au deranjat inclusiv pe fostul selecționer Edi Iordănescu, considerând că îi este discreditată munca pe care el și echipa lui au depus-o pentru calificarea la EURO 2024.

Oameni din anturajul lui Edi Iordănescu încearcă să demonteze teoria lui Mircea Lucescu: ”Naționala nu s-a calificat la EURO 2024 doar pentru că jucătorii erau prieteni între ei, deoarece aceștia erau prieteni și înainte, când s-au ratat trei calificări.

Nu asta a fost cheia calificării, ci faptul că a fost regăsit spiritul și toți jucătorii erau sută la sută în slujba echipei și știau că trebuie să dea totul ori nu mai vin. Practic, a fost reconstruită o identitate pentru echipa națională”.

”Obiceiurile negative trebuie să fie schimbate cu obiceiuri pozitive”

Mircea Lucescu a mai stârnit controverse și prin declarația făcută după meciul din San Marino, potrivit căreia a venit la națională pentru a ajuta și că nu va rămâne într-o situație în care lucrurile nu vor merge așa cum își dorește.

”În orice moment, eu pot pleca. În orice moment! Eu am venit doar să ajut. N-am niciun fel de alte obligații. Dacă lumea nu înțelege că echipa asta trebuie să crească, trebuie să treacă de la un anumit nivel la un alt nivel, așa cum am spun și o repet.

Ușor, ușor, jucătorii vor înțelege ce le cer, dar niște obiceiuri negative trebuie schimbate cu obiceiuri pozitive. Echipa asta a reușit până acum prin dăruire, prin latura emoțională, dar nu e de ajuns. Trebuie să începem să și jucăm, să practicăm un alt tip de fotbal. Să dominăm total adversarul. Întotdeauna aveam posesia sub 50%, dar ca să devenim o echipă competitivă, trebuie să ajungem la 60-70% posesie, indiferent de adversar”, a conchis Lucescu.

Anghel Iordănescu, mesaj public pentru Mircea Lucescu: ”Edi Iordănescu a lăsat o echipă funcțională”

În acest context tensionat, fostul selecționer faptul că fiul său, Edi Iordănescu, a lăsat o echipă națională funcțională și are obligația să califice România la Campionatul Mondial.

”Nu vreau să fac nici aprecieri individuale, nu vreau să intru într-o polemică generală, dar vreau să vă spun un lucru care este cert și pe care mi-l doresc! Vreau ca echipa națională, împreună cu Mircea Lucescu, și noi, toți românii, să mergem la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.

Ceea ce vă pot spune este că, atunci când a plecat de la echipa națională, Edi Iordănescu a lăsat o echipă cu identitate, o echipă funcțională și productivă. Confirmă spusele mele faptul că s-au calificat la Campionatul European din Germania. Din acest punct de vedere, ceea ce îi cer selecționerului echipei naționale este să ne califice, să ne ducem la Campionatul Mondial”, a declarat Anghel Iordănescu, potrivit

”Mircea Lucescu are obligația să califice naționala la Campionatul Mondial”

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, când Generația de Aur era pregătită de Anghel Iordănescu.

”Ultima calificare a fost cu Anghel Iordănescu, eu vreau să mă bucur din nou că echipa națională, al cărei suporter înflăcărat sunt, merge la Campionatul Mondial. Edi Iordănescu a lăsat o echipă competitivă, o echipă cu o organizare foarte bună de joc, care a câștigat grupa cu Elveția, care a avut cele mai puține goluri primite.

Prin prisma acestui lucru, cred și sper că echipa națională va merge la Campionatul Mondial. Mai cred și sper că Mircea Lucescu, un antrenor care a venit să ajute fotbalul românesc, va face tot ce îi este în putință să ne calificăm. Are această obligație, să califice echipa națională, pentru noi toți, pentru fanii echipei naționale”, a mai declarat Anghel Iordănescu pentru sursa citată.

Mircea Lucescu l-a mai înțepat pe Edi Iordănescu și după EURO 2024

. Nu este pentru prima dată când Mircea Lucescu a făcut declarații care a supărat familia Iordănescu. , în noiembrie, înaintea meciului România – Kosovo din Liga Națiunilor.

Atunci, Mircea Lucescu a precizat că vrea să imprime naționalei un joc de posesie, mult mai combinativ decât au arătat tricolorii lui Edi Iordănescu la EURO 2024. ”Am obţinut calificarea asta la EURO 2024, dar altfel, cu alte mijloace. Am fost totuşi ultima echipă la Campionatul European ca posesie, control al jocului, sau pe locul trei din coadă la fazele periculoase de joc la poarta noastră. L-am avut pe Niţă extraordinar.

Am obţinut performanţe, dar am avut un grup de jucători extraordinar de motivaţi, cu sacrificiu. Noi trebuie să trecem uşor, uşor la un altă etapă, aceea de a controla jocul, dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe ale lumii şi ale Europei. Nu putem să rămânem la acelaşi nivel”.

Mircea Lucescu a fost contrat de fratele lui Edi Iordănescu

În apărarea lui Edi Iordănescu a sărit atunci . ”E un fel de lipsă de fair-play față de Edi și munca lui, dar trecem cu vederea pentru că e nea Mircea și îl respectăm. Asta nu înseamnă că nu e o nedreptate față de Edi!!

România nu a fost ultima la posesie la Euro. Sunt statistici clare. Plus că la Euro am întâlnit Belgia, Ucraina și Olanda, nu Cipru și Lituania. România a avut 53% posesie în media calificărilor la Euro!! Dacă chiar a crescut posesia acum în Liga Natiunilor e foarte bine, dar e același grup construit de Edi și colegii lui, nu au fost modificări nici măcar de 1%”, a scris Andrei Iordănescu pe rețelele de socializare.

Acesta a continuat: ”Nu în ultimul rând, echipa națională nu mai era foarte tentantă pentru antrenori acum 3 ani. Acum este 100%. Pentru că a performat, pentru că lumea a venit înapoi lângă echipa națională, pentru ca imaginea e cu totul alta, la fel și perceptia.

Iar lumea a venit înapoi pentru că jocul și rezultatele echipei i-au făcut pe suporteri să respecte și să se reatașeze de ea. Asta e cea mai mare realizare a lui Edi, echipei lui și a băieților, mai mare probabil chiar decât rezultatele și performanța! Hai România!!!”.