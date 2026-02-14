Tensiuni la PSG! Dembele și Vitinha și-au atacat colegii după înfrângerea cu Rennes. Luis Enrique, nevoit să intervină. „Nu au valoare”

ADVERTISEMENT

PSG are parte de un sezon destul de complicat. Campioana Europei a suferit o nouă înfrângere surprinzătoare, vineri seară. Gruparea de pe Parc des Princes a pierdut în deplasare cu Rennes, scor 1-3, iar la final Dembélé și Vitinha, doi dintre jucătorii cei mai importanți ai parizienilor, și-au taxat colegii.

PSG poate pierde primul loc din Ligue 1-3 după 1-3 cu Rennes

După înfrângerea suferită în fața celor de la Rennes, PSG ar putea pierde primul loc în clasamentul din Ligue 1. Lens, dacă va lua cele 3 puncte în această etapă, trece pe prima poziție și pune presiune pe campioana en-titre, care nu mai reușește să practice acel joc de pressing intens care, în urmă cu un an, i-a adus trofeul UEFA Champions League.

În meciul cu Rennes, PSG a dominat la mai toate capitolele, însă a încasat 3 goluri și a pierdut. Jucătorii lui Luis Enrique au părut, în multe momente, că tratează partida cu mult prea multă lejeritate. Adversarii au profitat de fiecare greșeală și au obținut victoria.

Dembele și Vitinha au tras un semnal de alarmă după Rennes – PSG 3-1

La finalul partidei, Ousmane Dembélé, și Vitinha, unul dintre oamenii de bază ai celor de la PSG, au ieșit la atac. Cei doi fotbaliști le-au atras atenția colegilor pentru șansele irosite și spun că este nevoie de o altă mentalitate pentru a câștiga trofee.

„Trebuie să arătăm mai multă dorinţă, să jucăm pentru PSG şi să câştigăm meciuri. Dacă jucăm singuri pe teren, nu va merge aşa şi nu vom mai câştiga trofee. Anul trecut, clubul a fost pe primul loc, înainte ca fiecare să se gândească la el.

Trebuie să redescoperim asta, mai ales în astfel de meciuri. Suntem în a doua parte a sezonului şi PSG trebuie să fie pe primul loc, nu anumiţi jucători. Trebuie să jucăm pentru club, nu să ne gândim la noi”, a precizat Dembélé.

„Ştiu că toată lumea vrea să înscrie, dar câteodată trebuie să dai mingea unor colegi care sunt mai bine poziţionaţi. Nu mă refer la cineva anume. Nu îmi pot imagina că cineva din această echipă se gândeşte doar la el. Dar vom vorbi între noi şi vom regla totul înainte de următorul meci”, a adăugat Vitinha la conferinţa de presă.

Reacția lui Luis Enrique după comentariile jucătorilor săi

Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG, a avut însă un discurs ceva mai moderat. spune că reacţiile lui Dembélé şi Vitinha au fost date la cald şi nu au prea multă însemnătate. În plus, acesta a vorbit despre felul în care merg lucrurile la echipă.

„Aceste comentarii ale jucătorilor de la finalul meciurilor nu au valoare. Deloc! Nici ale antrenorilor nu au. Nu voi comenta reacţiile jucătorilor, dar nu voi permite niciunui jucător să fie mai presus de club. Asta e clar. Eu sunt responsabil de echipă. Niciun jucător nu va fi mai important decât clubul, decât mine, decât directorul sportiv sau decât preşedinte. Aceste declaraţii vin la nervi şi sper că am clarificat asta”, a spus Luis Enrique.