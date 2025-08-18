Tensiuni la U Cluj între Sabău și conducere din cauza jucătorului dorit de Gigi Becali la FCSB! Mesajul dur transmis de antrenor

Ioan Ovidiu Sabău așteaptă ca oficialii lui U Cluj să rezolve situația generată recent la echipă de Mamadou Thiam, fotbalistul dorit în urmă cu ceva timp de Gigi Becali la FCSB.
Recent, în spațiul public au apărut mai multe informații conform cărora în prezent fotbalistul ar avea mai multe oferte și astfel el ar dori să își forțeze în această perioadă plecarea de la formația ardeleană.
Iar acum antrenorul „șepcilor roșii” a dezvăluit că în acest sens atacantul senegalez cu cetățenie franceză în vârstă de 30 de ani pur și simplu nu s-a mai prezentat la antrenamente.
Astfel, Sabău a transmis ferm că este nevoie ca oamenii din conducerea clubului să intervină pentru a rezolva această chestiune, întrucât bineînțeles că Thiam încă mai are contract cu U Cluj, care în mod evident că trebuie respectat câtă vreme nu se ajunge la un acord cu altă echipă vizavi de transferul lui.
Pe de altă parte, antrenorul a mai fost întrebat și în legătură cu situația lui Macalou, despre care s-a spus recent că de asemenea ar fi implicat într-o astfel de „speță”, dar Ioan Ovidiu Sabău a lămurit și a transmis că nu a fost vorba de așa ceva în cazul lui.
„Când lipsește de la antrenament și nu se mai prezintă, normal că sunt speculații. El nu a mai venit. Am înțeles că a avut discuții cu cei din conducere.
De vineri nu s-a mai prezentat la echipă. De Thiam vorbesc. Conducerea va trebui să soluționeze această problemă. N-aș vrea să detaliez. Probabil că vor fi anumite explicații din partea conducerii.
Macalou nu a plecat nicăieri, este la echipă, se antrenează. Au fost alte probleme, dar va fi la dispoziția mea. La următorul joc va fi disponibil”, a spus Ioan Ovidiu Sabău înaintea meciului Farul Constanța – U Cluj, citat de digisport.ro.
În trecut, Mamadou Thiam a reprezentat la un moment dat o variantă de transfer pentru FCSB și s-a vorbit în spațiul public și recent despre această posibilitate. Doar că Gigi Becali a negat vehement acest scenariu.
„Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a spus el pentru prosport.ro.