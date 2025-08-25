Tensiuni majore în coaliția de guvernare. Un lider din PNL acuză PSD și USR că sabotează reformele: „Sunt preocupați de imagine”

Tensiunile dintre PNL, PSD și USR continuă. Vicepreședintele liberal Alexandru Muraru a lansat luni, 25 august 2025, mai multe atacuri la adresa ambelor partide aflate la guvernare. Liberalul susține că, în timp ce PNL pune accent pe modernizare și reforme, ceilalți parteneri ar crea blocaje și tensiuni care țin în loc activitatea Guvernului.

PNL, nemulțumit de modul în care guvernează PSD și USR

Alexandru Muraru a spus că PSD a preferat în multe momente prudența dusă până la blocaj. În opinia sa, această atitudine a încetinit reformele și a afectat buna funcționare a coaliției. Liderul liberal a precizat că PNL a arătat consecvență, mai ales că deține funcția de prim-ministru.

„Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”, a declarat Alexandru Muraru, pentru

Nici politicienii din USR nu au scăpat de critici. Alexandru Muraru susține că partenerii de coaliție sunt preocupați mai mult de propria imagine și mai puțin de dialog și construcție. Potrivit acestuia, experiența guvernării a demonstrat că

Ce spune liderul PNL despre USR: „A ales o abordare conflictuală”

„Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”, a mai declarat liderul din PNL.

Potrivit acestuia, uneori, decât să colaboreze pentru interesul comun al guvernării. Din cauza acestei atitudinii, în coaliția de guvernare apar mereu tensiuni, care duc inclusiv la afectarea luării deciziilor. Vicepreședintele PNL a dat exemplu cazul lui Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Acesta a criticat propunerea Executivului privind pragul minim al capitalului social pentru firme, fără să țină cont, spune Muraru, că măsura ar viza mai puțin de 3% dintre societățile din România.