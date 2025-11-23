Tensiuni majore și alianțe strategice tranșate la Budapesta. Relațiile Europa-Israel și efectele crizei din Orientul Mijlociu, dezbătute într-o conferință organizată de EIPA

ADVERTISEMENT

Budapesta devine, luni, 24 noiembrie 2025, punctul central al unei dezbateri geopolitice majore, prin conferința internațională „Israel și Europa Centrală într-o Europă revigorată” (Israel and Central Europe in a Reinvigorated Europe). Evenimentul va avea loc la Verdi Budapest Aquincum Hotel, începând cu ora 10.00.

Budapesta devine centrul dezbaterilor geopolitice: Europa–Israel, relații strategice după conflictul din Gaza

Conferința este organizată de Europe Israel Press Association – EIPA și va reuni diplomați, analiști de politică internațională, experți în drept, reprezentanți ai mass-mediei și factori de decizie, care vor dezbate și analiza evoluțiile recente din Orientul Mijlociu și modul în care acestea influențează securitatea europeană și relațiile dintre Israel și Europa Centrală.

Printre temele centrale se numără , dinamica procesului de normalizare arabo–israeliană, în influențarea atât a opiniei publice, cât și a dezbaterilor privind politicile UE.

Vor lua cuvântul personalități internaționale, precum: ambasadorul Israelului în Ungaria, Maya Kadosh, care va oferi perspective asupra evoluției legăturilor diplomatice, politice și culturale dintre Israel, Ungaria și regiunea Europei Centrale în general, Ruth Wasserman Lande, fost membru al Knessetului, care va analiza dinamica regională a conflictului din Gaza și efectele acestuia asupra stabilității și implicării Europei în Orientul Mijlociu, Rawan Osman, activistă de origine siriană, care va vorbi despre călătoria sa personală, activitatea de advocacy în Europa și viziunea sa asupra unei noi ere de cooperare arabo–israeliană, Andrew Tucker, expert în drept internațional, care va examina cadrul juridic, percepțiile internaționale și provocările apărării Israelului în instituțiile globale, Ben-Dror Yemini, jurnalist și scriitor, ce va explora rolul mass-mediei în modelarea percepției publice despre Israel și cum influențează dezinformarea dezbaterile privind politicile UE, Dr. Danny Orbach – BESA Center for Strategic Studies – care va prezenta rezultatele cercetării care infirmă acuzațiile de genocid, oferind o analiză bazată pe fapte și context istoric și Zsolt Csepregi, expert în relații internaționale, ce va oferi o analiză cuprinzătoare a tendințelor politice în schimbare și a implicațiilor acestora pentru relațiile Israelului cu Uniunea Europeană și cu țările din Europa Centrală.

Care este rolul EIPA

Europe Israel Press Association (EIPA) este o rețea de sprijin reciproc pentru profesioniștii media europeni (jurnaliști, bloggeri, lideri de opinie) interesați de Israel și Orientul Mijlociu. Fondată în 2012 și cu sediul la Bruxelles, EIPA își propune să ofere jurnaliștilor o înțelegere mai profundă și bazată pe fapte a complexității regiunii, furnizând știri, analize și context istoric. Aceasta organizează briefing-uri de presă și, cel mai important, tururi de presă în Israel, facilitând întâlniri cu experți și oficiali.

EIPA face parte din European Jewish Association (EJA) și este finanțată prin donații, având ca scop combaterea delegitimării Israelului în media europeană.