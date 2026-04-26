Tensiuni mari în vestiarul lui Napoli! Conflictul cu Antonio Conte îi pune în pericol starului belgian prezența la Campionatul Mondial!

Relația dintre Romelu Lukaku (32 de ani) și Antonio Conte (56) s-a răcit foarte mult în ultima perioadă, iar acest lucru ar putea avea consecințe serioase pentru atacantul belgian, care riscă să rateze participarea la din SUA, Canada și Mexic.

Romelu Lukaku, relație tensionată cu Antonio Conte la Napoli

Sezonul 2025/2026 reprezintă cea mai dificilă stagiune din cariera lui Romelu Lukaku, atacantul în vârstă de 32 de ani al lui Napoli. Acesta s-a accidentat grav la coapsă chiar înainte de startul campaniei, motiv pentru care a stat pe bară până la finalul lunii ianuarie. Ulterior, acesta s-a refăcut și a revenit pe teren, reușind chiar să înscrie golul victoriei în meciul de campionat cu Verona, câștigat de napoletani cu scorul de 2-1 la finalul lunii februarie.

Apoi însă, Lukaku s-a accidentat din nou (probleme musculare), iar de această dată, atacantul a preferat să se trateze în Belgia, o decizie care nu i-a picat deloc bine clubului, dar mai ales lui Conte: „Romelu a decis să meargă în Belgia pentru a se antrena și a se recupera după accidentare. Nu suntem încântați de acest lucru, pentru că ne-ar fi plăcut să-l avem aici, la Napoli. Antonio a rămas fără cuvinte când a aflat de gestul său. Sunt convins că vor există consecințe și sunt sigur că și Romelu știe asta”, a declarat Giovanni Manna, directorul sportiv al lui Napoli.

De asemenea, se pare că relația fotbalist și antrenor s-a răcit și mai mult atunci când fotbalistul s-a întors în Italia. Potrivit jurnaliștilor din „Cizmă”, odată revenit la Napoli, Lukaku nu a dorit sa-i dea explicații lui Conte, un comportament care l-a dezamăgit cumplit pe tehnicianul italian: „Eu nu am vorbit cu el. Știu că a venit la centrul de antrenament, a discutat cu cineva, dar nu cu mine. Biroul meu era chiar acolo și nimeni nu a bătut la ușă. Sunt extrem de dezamăgit de atitudinea lui”, a precizat Conte, după Napoli – Cremonese 4-0, meci din etapa #34 din , la care Lukaku a fost pe banca de rezerve, dar nu a primit niciun minut.

Lukaku ar putea rata Campionatul Mondial!

Conform informațiilor apărute în presa italiană, respectivele consecințe înseamnă că Lukaku nu va mai juca deloc până la finalul sezonului, chiar dacă va fi 100% apt. Această decizie reprezintă pedeapsa lui Antonio Conte pentru superstarul belgian, iar astfel, prezența sa la Cupa Mondială este pusă sub semnul întrebării, dat fiind faptul că acesta nu are deloc meciuri în picioare (doar 7 apariții în toate competițiile în acest sezon). În plus, se pare că odată ce actuala stagiune se va încheia, Lukaku o va părăsi pe Napoli.

De-a lungul carierei sale internaționale, atacantul ajuns la 32 de ani a strâns nu mai puțin de 124 de meciuri pentru prima reprezentativă a Belgiei, timp în care a marcat de 89 de ori, fiind, de altfel, golgheterul all-time al „diavolilor”. Ba mai mult, acesta a participat la șase turnee finale alături de țara sa – trei ediții de Campionat Mondial (2014, 2018, 2022), respectiv trei Campionate Europene (2016, 2021, 2024).