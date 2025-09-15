Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Tensiuni pe banca tehnică înainte de Petrolul – Dinamo: “Este normal să fie dezorientat! Suntem în criză de puncte!”

Liviu Ciobotariu este sub presiune înaintea reluării campionatului. Petrolul a adunat doar 6 puncte în primele 8 etape, iar situația în clasament nu este deloc bună
Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 09:50
Tensiuni pe banca tehnica inainte de Petrolul Dinamo Este normal sa fie dezorientat Suntem in criza de puncte
EXCLUSIV FANATIK
Liviu Ciobotariu are o mare presiune pe umeri înaintea duelului cu DInamo. Foto: Colaj FANATIK

Petrolul Ploiești este una dintre dezamăgirile noului sezon de SuperLiga României. Prahovenii nu au adunat decât 6 puncte din primele 8 etape, iar situația pe banca tehnică devine din ce în ce mai tensionată. 

ADVERTISEMENT

Situație complicată la Petrolul înainte de derby-ul cu Dinamo: „Suntem în criză de puncte”

Petrolul Ploiești reintră în acțiune în forță cu un derby împotriva lui Dinamo. „Lupii Galbeni” speră la o victorie, deoarece punctele obținute în primele 6 etape nu sunt nici pe departe suficiente pentru a putea fi liniște în interiorul clubului.

Liviu Ciobotariu are o presiune enormă înaintea acestei partide și se vede obligat să scoată echipa din această situație ingrată. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Claudiu Tudor, președintele clubului, a dezvăluit detalii din interior înaintea derby-ului:

ADVERTISEMENT

„Au fost două săptămâni care sperăm să ne priască și să putem aranja lucrurile. Urmează un derby, un meci important pentru noi și suporteri. Pe de altă parte, tot trei puncte sunt puse în joc, iar noi suntem în criză de puncte. Sperăm ca acest meci să ne deblocheze și să obținem victoria. Lumea vrea să vadă jucători care au determinare și care joacă fotbal.

Este normal să fie dezorientat (n.r. – Liviu Ciobotariu). La orice club, când nu sunt rezultate, normal că ești agitat și încerci să cauți soluții. Am vorbit cu el. Toată lumea este focusată pentru a aduna puncte. Sunt convins că echipa se va salva și în acest an. Avem un lot bun și avem toți jucătorii la dispoziție. Au fost probleme la fiecare etapă, iar acesta a fost un motiv pentru care rezultatele au întârziat să apară”, a spus Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Petrolul s-a întărit în această pauză! Când se va putea folosi Liviu Ciobotariu de ultimii fotbaliști aduși la club

Petrolul Ploiești s-a întărit cu trei jucători în pauza destinată meciurilor echipei naționale. Oscar Correia, Onguene Jerome și Chajia Moutir sunt trei fotbaliști cu care prahovenii speră să iasă din zona roșie a SuperLigii:

ADVERTISEMENT
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după...
Digisport.ro
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar

„Au venit și jucători noi, dar ei mai au nevoie de timp. Oscar Correia este mai bine pregătit, dar ceilalți mai au nevoie de timp. Se vede de la prima atingere de balon că au calitate”, a mai spus președintele Petrolului.

Conducerea Petrolului rupe tăcerea înaintea meciului cu Dinamo

Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal:...
Fanatik
Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal: “Intră prezumţia de nevinovăţie! Nu va mai fi aşa uşor” Ce se întâmplă cu torţele şi fumigenele pe arene
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul...
Fanatik
Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul şi-a rupt clavicula, altul a făcut ruptură de ligamente! Pierderi importante”
“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik...
Fanatik
“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik SuperLiga după dezastrul din preliminarii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mama Sabrinei Voinea, 'palmă' dată contestatarilor după succesul de la Paris: 'Promit că...
iamsport.ro
Mama Sabrinei Voinea, 'palmă' dată contestatarilor după succesul de la Paris: 'Promit că data viitoare vă voi supăra și mai tare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!