Tensiuni pe banca tehnică înainte de Petrolul – Dinamo: “Este normal să fie dezorientat! Suntem în criză de puncte!”

Petrolul Ploiești este una dintre dezamăgirile noului sezon de SuperLiga României. Prahovenii nu au adunat decât 6 puncte din primele 8 etape, iar

Situație complicată la Petrolul înainte de derby-ul cu Dinamo: „Suntem în criză de puncte”

Petrolul Ploiești reintră în acțiune în forță cu un derby împotriva lui Dinamo. „Lupii Galbeni” speră la o victorie, deoarece punctele obținute în primele 6 etape nu sunt nici pe departe suficiente

Liviu Ciobotariu are o presiune enormă înaintea acestei partide și se vede obligat să scoată echipa din această situație ingrată. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Claudiu Tudor, președintele clubului, a dezvăluit detalii din interior înaintea derby-ului:

„Au fost două săptămâni care sperăm să ne priască și să putem aranja lucrurile. Urmează un derby, un meci important pentru noi și suporteri. Pe de altă parte, tot trei puncte sunt puse în joc, iar noi suntem în criză de puncte. Sperăm ca acest meci să ne deblocheze și să obținem victoria. Lumea vrea să vadă jucători care au determinare și care joacă fotbal.

Este normal să fie dezorientat (n.r. – Liviu Ciobotariu). La orice club, când nu sunt rezultate, normal că ești agitat și încerci să cauți soluții. Am vorbit cu el. Toată lumea este focusată pentru a aduna puncte. Sunt convins că echipa se va salva și în acest an. Avem un lot bun și avem toți jucătorii la dispoziție. Au fost probleme la fiecare etapă, iar acesta a fost un motiv pentru care rezultatele au întârziat să apară”, a spus Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA

Petrolul s-a întărit în această pauză! Când se va putea folosi Liviu Ciobotariu de ultimii fotbaliști aduși la club

Petrolul Ploiești s-a întărit cu trei jucători în pauza destinată meciurilor echipei naționale. Oscar Correia, Onguene Jerome și Chajia Moutir sunt trei fotbaliști cu care prahovenii speră să iasă din zona roșie a SuperLigii:

„Au venit și jucători noi, dar ei mai au nevoie de timp. Oscar Correia este mai bine pregătit, dar ceilalți mai au nevoie de timp. Se vede de la prima atingere de balon că au calitate”, a mai spus președintele Petrolului.