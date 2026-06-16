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Tensiuni uriașe în momentul intonării imnului Iranului la Cupa Mondială! Ce steaguri istorice au fost interzise

Naționala Iranului a debutat la Cupa Mondială 2026 în fața naționalei din Noua Zeelandă. Chiar dacă cele două echipe au dat-o la pace într-o remiză cu scorul 2-2, fanii au huiduit copios imnul țării aflate în conflict cu SUA.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 08:45
Tensiuni uriase in momentul intonarii imnului Iranului la Cupa Mondiala Ce steaguri istorice au fost interzise
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Iran, huiduită copios la CM 2026 în momentul imnului național. Foto: PROFIMEDIA
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Noi tensiuni la Cupa Mondială venite din partea Iranului de această dată. Echipa națională a debutat la turneul final într-un 2-2 cu Noua Zeelandă. Huiduielile au acaparat „SoFi Stadium” în timpul imnului naționalei. Ce steaguri au apărut pe arenă, deși Federația de Fotbal de la Teheran a trimis mai multe solicitări la FIFA, chiar înaintea meciului.

Imnul Iranului a fost huiduit la Cupa Mondială

Grupa G de la Campionatul Mondial a bifat oficial primele meciuri. După Belgia – Egipt 1-1, Iran și Noua Zeelandă s-au confruntat într-o remiză spectaculoasă. Elijah Just a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 7. Iranienii au răspuns prin Ramin Rezaeian, în minutul 32. Același Elijah Just o făcea pe Noua Zeelandă să treacă în avantaj pe tabelă în minutul 55, însă scorul final a fost decis în minutul 64 de către Mohammad Mohebi.

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Chiar dacă atmosfera a părut că este liniștită la jocul de pe ”SoFi Stadium”, anumiți fani nu au mai rezistat în tribunele stadionului din Los Angeles și și-au manifestat disprețul față de Iran. Concret, chiar în momentul intonării imnului țării, mii de oameni prezenți au început să huiduie, iar momentul s-a viralizat instant.

Numeroase steaguri interzise la meciul Iranului

Pe lângă celebrarea interzisă a fotbalistului iranian, meciul a mai fost marcat și de alt aspect vizual. Mai exact, pe arena din Los Angeles au apărut, contrar eforturilor depuse de autorități, steagurile iraniene de dinainte de revoluția islamică, cele cu soarele și leul.

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„Multe dintre rudele mele din Iran au participat la proteste. Unele au avut probleme serioase. Mă gândesc la ele înainte de rezultatul meciului…”, a transmis o suporteră iraniană, conform gazzetta.it. „Iubesc Iranul, dar nu consider această echipă reprezentativă pentru poporul iranian”, a mai spus o altă microbistă, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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