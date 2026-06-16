Tensiuni uriașe în momentul intonării imnului Iranului la Cupa Mondială! Ce steaguri istorice au fost interzise

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Noi tensiuni la Cupa Mondială venite din partea Iranului de această dată. Echipa națională a debutat la turneul final într-un 2-2 cu Noua Zeelandă. Huiduielile au acaparat „SoFi Stadium” în timpul imnului naționalei. Ce steaguri au apărut pe arenă, deși Federația de Fotbal de la Teheran a trimis mai multe solicitări la FIFA, chiar înaintea meciului.

Imnul Iranului a fost huiduit la Cupa Mondială

a bifat oficial primele meciuri. După Belgia – Egipt 1-1, Iran și Noua Zeelandă s-au confruntat într-o remiză spectaculoasă. Elijah Just a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 7. Iranienii au răspuns prin Ramin Rezaeian, în minutul 32. Același Elijah Just o făcea pe Noua Zeelandă să treacă în avantaj pe tabelă în minutul 55, însă scorul final a fost decis în minutul 64 de către Mohammad Mohebi.

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Chiar dacă atmosfera a părut că este liniștită la jocul de pe ”SoFi Stadium”, anumiți fani nu au mai rezistat în tribunele stadionului din Los Angeles și și-au manifestat disprețul față de Iran. Concret, chiar în momentul intonării imnului țării, mii de oameni prezenți au început să huiduie, iar momentul s-a viralizat instant.

When Iran’s national anthem was played at SoFi Stadium ahead of the Iran v. New Zealand game, the crowd booed loudly and didn’t let up. The World Cup match is coming on the heels of an Iran-U.S. interim peace agreement. — Daniel Miller (@DanielNMiller)

Numeroase steaguri interzise la meciul Iranului

Pe lângă , meciul a mai fost marcat și de alt aspect vizual. Mai exact, pe arena din Los Angeles au apărut, contrar eforturilor depuse de autorități, steagurile iraniene de dinainte de revoluția islamică, cele cu soarele și leul.

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„Multe dintre rudele mele din Iran au participat la proteste. Unele au avut probleme serioase. Mă gândesc la ele înainte de rezultatul meciului…”, a transmis o suporteră iraniană, conform . „Iubesc Iranul, dar nu consider această echipă reprezentativă pentru poporul iranian”, a mai spus o altă microbistă, conform sursei citate.

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