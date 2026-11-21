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Mauricio Pochettino (54 de ani) a ajuns la Manchester United într-un context foarte tensionat existent la clubul de pe „Old Trafford”. Înainte ca „diavolii roșii” să îl demită pe Michael Carrick din cauza rezultatelor extrem de slabe înregistrate până acum în acest sezon, în special în Premier League, suporterii au revenit la protestul mai vechi îndreptat împotriva proprietarilor echipei, mai ales față de familia Glazer.

Manchester United a interzis patru suporteri pe „Old Trafford”

Recent, cu ocazia meciului jucat de United pe teren propriu în faza principală din Champions League contra lui AS Roma, în minutul 20, la scorul de 2-0 pentru italieni, câțiva fani au „reușit” să întrerupă jocul pentru câteva minute după ce au aruncat pe teren mai multe mingi de tenis. În cele din urmă, echipa antrenată încă de Carrick la acel moment a reușit să revină fantastic pe finalul acelei partide și să se impună totuși cu scorul de 3-2.

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Chiar și în aceste condiții însă, în mod evident, repercusiunile cauzate de acel gest al suporterilor respectivi au rămas. Bineînțeles că Manchester United a căzut într-o lumină nu tocmai favorabilă în fața celor de la UEFA după ce întâmplate pe „Old Trafford”. Iar în aceste condiții „diavolii” au decis să ia măsuri drastice împotriva fanilor respectivi.

Cei patru fani au aruncat mingi de tenis pe teren în timpul meciului cu AS Roma din Champions League

Potrivit jurnaliștilor englezi de la The Athletic, citați de , clubul din Premier League a dictat interdicții pentru patru suporteri, după ce s-a stabilit pe baza imaginilor surprinse de camerele de filmat de pe stadion că au fost implicați direct în incidentul respectiv. Din ce s-a putut afla până în acest moment, dintre cei patru fani cel puțin unul a primit o interdicție de a intra pe stadion pentru trei ani.

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„Manchester United a interzis patru fani pe Old Trafford după ce ei au aruncat mingi de tenis pe teren sub formă de protest față de familia Glazer. Cel puțin un suporter a primit o interdicție de trei în baza încălcării regulilor clubului privind aruncarea de obiecte pe teren. Jocul a fost oprit în minutul 20, când Manchester United era condusă de Roma cu 2-0, iar jucătorii celor două echipe au fost nevoiți să scoată acele mingi de tennis de pe teren, după cum a informat The Athletic”, a transmis Fabrizio Romano prin intermediul rețelelor de socializare. De notat în acest context este și că această decizie a celor de la a venit la scurt timp după ce

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